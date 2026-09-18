ΕΛΑΣ: Κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

Η ΕΛΑΣ απηύθυνε, παράλληλα, κάλεσμα στα μέλη και στους υποστηρικτές της να συμμετάσχουν στην αντιφασιστική πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 17:30 στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν τομεάρχες, στελέχη του Οργανωτικού Γραφείου και μέλη της ΕΛΑΣ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αντιφασιστικών δράσεων για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φύσσα από μέλος της Χρυσής Αυγής, τον Σεπτέμβριο του 2013.

Στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι κατέθεσε λουλούδια αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Σε δηλώσεις του από το Κερατσίνι, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης συνέδεσε τη φετινή επέτειο με τις εξελίξεις γύρω από την αποφυλάκιση καταδικασμένου στελέχους της Χρυσής Αυγής, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά αρνητικό γεγονός για τη δημοκρατία».

«Είναι καθήκον όλων μας να μην ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία του Παύλου και όλων των παιδιών που έχουν χαθεί από τον φασισμό», ανέφερε. Υποστήριξε, επίσης, ότι η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς προϋποθέτει διαρκή παρουσία μέσα στην κοινωνία και πολιτικές που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

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Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ εξέφρασε την ανησυχία του για την ενίσχυση ακροδεξιών και φασιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη και διεθνώς, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί πολίτες οφείλουν να αντιδρούν συλλογικά.

«Ο Παύλος ζει για πάντα στις συνειδήσεις και πρέπει να κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή, όπως και όλων των θυμάτων του φασισμού», κατέληξε ο κ. Χατζηγιαννάκης, σημειώνοντας ότι η παρουσία της παράταξης στους αντιφασιστικούς αγώνες δεν περιορίζεται στις ημέρες της επετείου.