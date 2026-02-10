Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Με πέντε βουλευτές έμεινε πλέον η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλενα Καραγεωργοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε με επιστολή της στον Νικήτα Κακλαμάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Έλενα Καραγεωργοπούλου έχει στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη όπου εξηγεί τους λόγους της παραίτησής της από την Πλεύση Ελευθερίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους της παραίτησης της βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχουν γίνει γνωστές και μάλιστα η επιστολή θα δοθεί στη δημοσιότητα αύριο Τετάρτη (11.2.26) που έχει συνεδρίαση η ολομέλεια.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές και διατηρεί το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως η Έλενα Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει εδώ και μία εβδομάδα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, καθώς πιστεύει ότι αυτά τα οποία πρεσβεύει η ίδια και η Πλεύση Ελευθερίας δεν αποτυπώνονται στην πράξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Καραγεωργοπούλου θα συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση και μιλούν για μια ώριμη πολιτική απόφασή της.