Εμανουέλ Μακρόν: Μετά την Κύπρο, ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ»

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας θα υποδεχθεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Κρήτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
Μακρόν και Χριστοδουλίδης
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε κοινές δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη (εκτός κάδρου), στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, κατά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Κύπρο με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή (Πηγή φωτογραφίας: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Να επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) μετέβη στην Πάφο της Κύπρου για τριμερή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Επιστρέφοντας από την Κύπρο προς τη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν θα κάνει μια στάση στην Κρήτη, καθώς θα επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» το οποίο ναυλωχεί στη βάση της Σούδας.

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας αναμένεται να υποδεχθεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος έχει μεταβεί στην Κρήτη για να συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.

ΠΑΣΟΚ: Νικολόπουλος, Βερλέκης, Πελεγρίνης, Μανίκας, Μυρίσης και Σιγαλός στο δεύτερο κύμα διεύρυνσης – Τα νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν
Νέα πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, του πολιτισμού και του συνδικαλισμού στη σύνθεση της Επιτροπής – Συνεδρίαση στις 17 Μαρτίου 2026 παρουσία Ανδρουλάκη
ΠΑΣΟΚ
Θερμή υποδοχή Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη και Μακρόν: Οι εναγκαλισμοί και τα χαμόγελα στην Πάφο
Οι εικόνες από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» αποτύπωσαν τον στενό συντονισμό Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας, εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης
Μητσοτάκης: Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη, οι κινήσεις μας είναι αμυντικές – Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν
Ο Κύπριος πρόεδρος επεφύλαξε θερμή υποδοχή στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Γάλλο πρόεδρο που προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση της Πάφου λίγο μετά τις 13:00
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριμερή στην Κύπρο
47
Μαρινάκης για F-16 στα κατεχόμενα: Το τι συμβαίνει στο ψευδοκράτος δεν επηρεάζει την απόφαση να προστατεύσουμε την Κύπρο
Ερωτηθείς για τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα να λάβει νέα μέτρα, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο
Παύλος Μαρινάκης
Μακρόν, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στέλνουν μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης στην Κύπρο
Εκτός από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Βρετανία (οι βάσεις της οποίας είναι στόχος drones), τις τελευταίες ημέρες, με ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, ενισχύουν την Κύπρο και η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμανουέλ Μακρόν
