Εμανουέλ Μακρόν: Μετά την Κύπρο, ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ»

Να επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) μετέβη στην Πάφο της Κύπρου για τριμερή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Επιστρέφοντας από την Κύπρο προς τη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν θα κάνει μια στάση στην Κρήτη, καθώς θα επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» το οποίο ναυλωχεί στη βάση της Σούδας.

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας αναμένεται να υποδεχθεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος έχει μεταβεί στην Κρήτη για να συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.