Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Σίσι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, ενώ αντάλλαξαν εκτιμήσεις για την κατάσταση στο Ιράν, στον Λίβανο και ευρύτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.