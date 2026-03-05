Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Σίσι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας–Αιγύπτου και αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και στον Λίβανο
Μητσοτάκης και Αλ Σίσι
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι (Πηγή φωτογραφίας: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, ενώ αντάλλαξαν εκτιμήσεις για την κατάσταση στο Ιράν, στον Λίβανο και ευρύτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής

Πολιτική
