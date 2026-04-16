Ευτύχης Αρχοντάκης: Ο Χανιώτης γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη είναι «σωτήρας» πολλών ασθενών

Ο Ευτύχης Αρχοντάκης είναι ο γιατρός που ανέλαβε να χειρουργήσει τον Γιώργο Μυλωνάκη, που δίνει μάχη στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» για να κρατηθεί στη ζωή. Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό υποβλήθηκε σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας, με τη διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά.

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας για τον υφυπουργό άρχισε το πρωί της 15ης Απριλίου, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε, ενώ έπαιρνε μέρος στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, έφυγε από την εκπομπή «Happy Day» για να μεταβεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», εκεί όπου στη συνέχεια τον επισκέφθηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Ευτύχης Αρχοντάκης, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, κατέχει τη θέση του Διευθυντή ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» (Ερυθρός Σταυρός) και, από το 2007, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση εκατοντάδων ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και ανευρύσματα.

Η ειδίκευσή του αφορά σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, που δίνουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης εγκεφαλικών παθήσεων χωρίς χειρουργικό άνοιγμα του κρανίου. Με τη χρήση προηγμένων καθετήρων, ο κ. Αρχοντάκης επεμβαίνει μέσα στα αγγεία, αποκαθιστώντας τις βλάβες με εξαιρετική ακρίβεια.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με τη σωτηρία πολλών ασθενών που είχαν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια και ανευρύσματα.

Ο κύριος Αρχοντάκης, μιλώντας στον ANT1 για την πορεία του Γιώργου Μυλωνάκη ανέφερε: «Πάντα οι πρώτες ημέρες είναι δύσκολες, πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι. Έχουμε 10 ημέρες αγωνίας για να έχει το ιατρικό προσωπικό μία καλύτερη εικόνα.

Αυτό που κάναμε εμείς επί της ουσίας ήταν να εξασφαλίσουμε να μην σπάσει ένα ανεύρυσμα. Δράσαμε πολύ γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκαταστάθηκε πλήρως. Μένει να περιμένουμε…», είπε.

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη παραμένει σταθερή.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.