Πολιτική

Φάμελλος από Λαμία: «Καθοριστική» η συμβολή Τσίπρα στην ανασύνθεση της Αριστεράς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ , έθεσε στο προσκήνιο τη στρατηγική της «προοδευτικής διεξόδου», ενώ παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για ακρίβεια, αισχροκέρδεια και σκάνδαλα
Σωκράτης Φάμελλος
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την περιοδεία του στην αγορά της Λαμίας, όπου συνομίλησε με επαγγελματίες, καταστηματάρχες και πολίτες, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ ΣΥΡΙΖΑ)

Από τη Λαμία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επιχείρησε την Δευτέρα (30.03.2026) να αναδείξει το αφήγημα της προοδευτικής διεξόδου απέναντι στην κυβέρνηση, προτάσσοντας την ανάγκη για «ενότητα και ανασύνθεση της Αριστεράς» και κάνοντας ειδική αναφορά στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.

Κατά την περιοδεία του στην αγορά της πόλης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις συνεργασίες στον χώρο της Αριστεράς. Ο Σωκράτης  Φάμελλος σημείωσε ότι το κόμμα του έχει ήδη τοποθετηθεί «καθαρά». Οπως είπε, «παρ’ όλες τις αρνήσεις το τελευταίο διάστημα, από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς», ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στη γραμμή της σύγκλισης, προσθέτοντας ότι «είναι καθοριστική και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα». Στο ίδιο πλαίσιο, διατύπωσε τη θέση ότι «προχωράμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση της Αριστεράς με όσους θέλουν και όσους μπορούν, γιατί το απαιτεί ο λαός».

Στη δήλωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πίεση που, όπως είπε, ασκεί η ακρίβεια τόσο στα νοικοκυριά όσο και στην επιχειρηματικότητα. «Είναι πολύ έντονη η ανησυχία για το πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας, το οποίο πλήττει και την επιχειρηματικότητα, αλλά και τις τσέπες των νοικοκυριών», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει συνιστούν απλώς «ένα χάδι στην ακρίβεια».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην «αισχροκέρδεια που δημιουργείται στην πηγή παραγωγής, ιδιαίτερα των καυσίμων», εκτιμώντας ότι τα μέτρα επιδότησης εξαντλούνται τελικά προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, με αιχμηρή γλώσσα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει «φτωχούς εργαζόμενους, φτωχούς συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες», την ώρα που -όπως είπε- «κερδοσκοπούν τράπεζες, διυλιστήρια και καρτέλ».

«Να φύγουν το συντομότερο»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι «πλέον, επίσημα η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς αλλά και των σοβαρών ελλειμμάτων δημοκρατίας». Ενέταξε δε την κριτική του τόσο στην οικονομική πολιτική όσο και στη θεσμική λειτουργία της κυβέρνησης, ζητώντας πολιτική αλλαγή. «Το μήνυμα πρέπει να είναι ένα: να φύγουν το συντομότερο, να ανασάνει η πατρίδα μας και να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στα αδιέξοδα και της αγοράς και των νοικοκυριών», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο εκλογών τον Ιούνιο, ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εδώ και καιρό θέσει θέμα προσφυγής στις κάλπες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «έχει εξαντλήσει κάθε όριο» τόσο στην οικονομία όσο και, όπως είπε, στις «καταπατήσεις του Συντάγματος». Ο ίδιος αντιπαρέβαλε στα «μικροκομματικά σχέδια» του πρωθυπουργού το αίτημα για «προοδευτική κυβέρνηση», τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται εδώ και ενάμιση χρόνο για να διαμορφώσει όρους πολιτικής εναλλακτικής στις επόμενες εκλογές.

