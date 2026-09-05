Πολιτική

ΔΕΘ 2026: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης – Η ρετσίνα, τα ρομπότ και το ιαπωνικό τύμπανο

Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ και περιλαμβάνει 11 θεματικές ενότητες
ΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
ΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
Άγγελος Λαμπίδης , Αλεξία Κωνσταντοπούλου
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Ανοίγει σήμερα, Σάββατο (5.9.26), τις πύλες της η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, τη συμμετοχή 25 χωρών και την Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα. Στις 10 το πρωί, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο κτίριο διοίκησης της ΔΕΘ και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της Έκθεσης, όπου δοκίμασε ρετσίνα, συνομίλησε με ρομπότ και παρακολούθησε ένα μοναδικό σόου με ιαπωνικό τύμπανο Taiko. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ και περιλαμβάνει 11 θεματικές ενότητες, με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία, την ενέργεια και τις διεθνείς συμμετοχές.

13:00 | 05.09.2026
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
12:55 | 05.09.2026
Εικόνες από την άσκηση της αστυνομίας και τα δώρα στον πρωθυπουργό
12:55 | 05.09.2026
12:54 | 05.09.2026
12:49 | 05.09.2026

Στο περίπτερο της αστυνομίας παρουσιάστηκε το σενάριο σύλληψης δράστη με τη βοήθεια ρομπότ.

Στη συνέχεια το ρομπότ έδωσε στον πρωθυπουργό καπέλος της αστυνομίας.

12:47 | 05.09.2026
Στο εντυπωσιακό περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης
12:45 | 05.09.2026
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ 2026: Με παραδοσιακά τύμπανα Taiko η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας
Η ιαπωνική αντιπροσωπεία δώρισε καρφίτσα με σημαίες της Ελλάδας και της Ιαπωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη
12:42 | 05.09.2026
Στο περίπτερο των ΚΕΠ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
12:38 | 05.09.2026
12:35 | 05.09.2026
Η Ντόρα Μπακογιάννη στη ΔΕΘ
12:33 | 05.09.2026
12:28 | 05.09.2026
12:26 | 05.09.2026
12:18 | 05.09.2026
12:15 | 05.09.2026
11:51 | 05.09.2026

Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη η παράσταση με τον ιαπωνικό τύμπανο Τάικο

11:50 | 05.09.2026
Αποκαλύφθηκε το εντυπωσιακό τύμπανο Τάικο
11:49 | 05.09.2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε φωτογραφία με τους επικεφαλής της ιαπωνικής αποστολής

11:48 | 05.09.2026
Πολλές ιαπωνικές εταιρείες βρίσκονται στη ΔΕΘ με περίπτερα
11:47 | 05.09.2026
To ιαπωνικό τύμπανο Τάικο που μεταφέρθηκε στο σημείο ειδικά για τη ΔΕΘ
Το περίπτερο της Ιαπωνίας
11:44 | 05.09.2026
11:41 | 05.09.2026
Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνει στο περίπτερο της τιμώμενης χώρας Ιαπωνίας

Εκεί θα πραγματοποιηθεί μια ειδική performance με τα παραδοσιακά ιαπωνικά τύμπανα Taiko.

11:36 | 05.09.2026
Παρακολούθησε μικρούς μαθητές να φυτεύουν λουλούδια 
11:33 | 05.09.2026
Ο πρωθυπουργός δε αρνήθηκε τις selfies σε όποιον του το ζητούσε
11:31 | 05.09.2026
Τιμώμενη χώρα της 90ής ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία
11:29 | 05.09.2026
Σε περίπτερο ρομποτικής
11:29 | 05.09.2026
11:28 | 05.09.2026
Με μοντέλο της F1
11:24 | 05.09.2026
ΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
11:18 | 05.09.2026
Προσπάθησε να μιλήσει σε ρομπότ

Ωστόσο η επικοινωνία ήταν δυσκολη και κάποια στιγμή ακούγεται να λέει «Τι να κάνει με τόσο κόσμο ο καημένος;».

11:16 | 05.09.2026
Μαζί με τη Σοφία Ζαχαράκη η περιήγηση στα περίπτερα του υπουργείου Παιδείας

Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε σχεδόν σε όλα τα περίπτερα στον χώρο που έχει το υπουργείο Παιδείας και μίλησε με εκπροσώπους πολλών πανεπιστήμιων που επιδεικνύουν στην ΔΕΘ την πρόοδο και τις εφαρμογές που έχουν δημιουργήσει. Στο πλευρό του όλη την ώρα ήταν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

11:13 | 05.09.2026
Συνομίλησε με ρομπότ που παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αφιέρωσε αρκετό χρόνο στο ρομπότ και φάνηκε ενθουσιασμένος

11:11 | 05.09.2026
Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ο πρωθυπουργός

Στη συνέχεια συνομίλησε με φοιτητές από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

11:09 | 05.09.2026
Τα προϊόντα νέας τεχνολογίας έχουν ξεχωριστή θέση στη ΔΕΘ
11:06 | 05.09.2026
Κυριάκος Μητσοτάκης: Το σχέδιο για τη ΔΕΘ είναι πράγματι οραματικό

«Μεγάλη πρόκληση η τήρηση του χρονοδιαγράμματος - το 2030, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, για να μπορούμε να μιλήσουμε για μια παρέμβαση, η οποία θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της πόλης

Καθιστά την ΔΕΘ και τον εκθεσιακό αυτό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων.

Αυτή εξαρχής ήταν και η πρόθεσή μας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Έκθεση στον χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε την ανάπλαση της ΔΕΘ, ως μια ευκαιρία για μια πολύ μεγάλης εμβέλειας αστική παρέμβαση στην ίδια την πόλη.

Άρα, εδώ έχουμε πραγματικά την ευκαιρία όχι μόνο να κάνουμε μια μεγάλης κλίμακας ανάπλαση, αλλά να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

11:04 | 05.09.2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
11:02 | 05.09.2026
Στο περίπτερο του Υπουργείο Παιδείας ο πρωθυπουργός

Συνομίλησε με μικρούς μαθητές που συμμετέχουν σε εργαστήριο.

11:00 | 05.09.2026

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το περίπτερο της ΜΕΤΚΑ και είχε μια συνομιλία με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο. Ακολούθησε το περίπτερο της Helleniq Energy και μίλησε με τον Ανδρέα Σιάμισιη τον διευθύνοντα σύμβουλο

10:54 | 05.09.2026
«Ευτυχώς που δεν είμαι στο εξώφυλλο»

Η ατάκα του πρωθυπουργού στην επίσκεψή του στο περίπτερο της εφημερίδας Espresso. Αφού τους χαιρέτησε όλους είπε: «Ευτυχώς που δεν είμαι στο εξώφυλλο». Στη συνέχεια πέρασε και από άλλα περίπτερα  άλλων ΜΜΕ της βόρειας Ελλάδας.

Στη συνέχεια σταμάτησε σε μια καντίνα όπου τον κέρασαν την αφιλτράριστη ρετσίνα.

Ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα Καλαμαριάς είπε «Πέρυσι μας κάνατε ποδαρικό και ανεβήκαμε κατηγορία».

10:51 | 05.09.2026
Αυτή την ώρα βρίσκεται στο περίπτερο της ΕΡΤ
10:50 | 05.09.2026
10:50 | 05.09.2026
Δοκίμασε αφιλτράριστη ρετσίνα λέγοντας: «Λίγο πρωί δεν είναι;»
10:49 | 05.09.2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί όλα τα περίπτερα
10:47 | 05.09.2026
10:46 | 05.09.2026
10:46 | 05.09.2026
10:46 | 05.09.2026
10:45 | 05.09.2026
Ξεκίνησε η ξενάγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
10:37 | 05.09.2026
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10:33 | 05.09.2026
10:26 | 05.09.2026
Μητσοτάκη, Πιερρακάκης και Θεοδωρικάκος στο κτίριο διοίκησης

Συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo

10:20 | 05.09.2026
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
10:15 | 05.09.2026
10:14 | 05.09.2026
10:11 | 05.09.2026
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τα περίπτερα της έκθεσης
10:11 | 05.09.2026
10:10 | 05.09.2026
10:10 | 05.09.2026
10:03 | 05.09.2026
Αυτή την ώρα τα εγκαίνια της Έκθεσης
10:02 | 05.09.2026
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09:50 | 05.09.2026

Καλημέρα σας, το newsit.gr θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν σήμερα κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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