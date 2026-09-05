ΔΕΘ 2026: Ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη και η επόμενη μέρα του gov.gr – Χατζηδάκης, Λιβάνιος και Παπαστεργίου παρόντες στην εκδήλωση

Την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους και τη νέα σχέση του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση ανέδειξε η εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με τίτλο «Ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη – Η επόμενη μέρα του gov.gr» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, στο Περίπτερο 12.

Στην εκδήλωση στο πλαίσιο της ΔΕΘ συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου με τη συζήτηση να αναδεικνύει τρεις κρίσιμες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους.

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Αυτές είναι η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας και ο σχεδιασμός της επόμενης γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών. Στόχος είναι ένα Δημόσιο που αξιοποιεί την πληροφορία που ήδη διαθέτει, περιορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προσφέρει πιο άμεση, πιο αποτελεσματική και πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος παρουσίασε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση διαχρονικών παθογενειών του Δημοσίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον νόμο 5293/2026 για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος περιλαμβάνει 14 πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και της πολύωρης αναμονής.

Στις παρεμβάσεις αυτές, περιλαμβάνονται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης αντί για δικαιολογητικά που βρίσκονται ήδη στη διάθεση του Δημοσίου, η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των αιτήσεών τους, μέσω του politis.gov.gr, καθώς και σειρά ρυθμίσεων που απλοποιούν τη σχέση του πολίτη με το Δημόσιο. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, μόνο η πρωτοβουλία για τις υπεύθυνες δηλώσεις, απλοποιεί περίπου το 40% των 2.500 διαδικασιών του ΜΙΤΟΣ που απαιτούν δικαιολογητικά, δηλαδή περίπου 1.000 διαδικασίες. Η εφαρμογή της εκτιμάται ότι έχει ως αποτέλεσμα την προσκόμιση 42,5 εκατ. λιγότερων πιστοποιητικών ετησίως.

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Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, αναφέρθηκε στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και στην αξιοποίηση των δεδομένων που ήδη διαθέτει το Δημόσιο. Κεντρική επιδίωξη είναι η σταδιακή κατάργηση της υποχρέωσης των πολιτών να προσκομίζουν πιστοποιητικά ξανά και ξανά, όταν οι αντίστοιχες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαλειτουργικότητας.

Σημαντική ενίσχυση σε αυτή την προσπάθεια αποτέλεσε το έργο ανάπτυξης περίπου 800 νέων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται η δυνατότητα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων φορέων και μειώνεται η ανάγκη προσκόμισης εγγράφων από πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε το επόμενο βήμα του gov.gr, με τον πολίτη στο επίκεντρο της ψηφιακής εξυπηρέτησης.

Στόχος είναι η σχέση του με το Δημόσιο να γίνει απλούστερη, πιο άμεση και πιο προσωποποιημένη. Ο επαγγελματίας να είναι σε θέση να ξεκινά μία διαδικασία ή να υποβάλει ένα αίτημα προς το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει ποια υπηρεσία ή ποιο δικαιολογητικό πρέπει να αναζητήσει. Το gov.gr θα τον καθοδηγεί και θα συγκεντρώνει όλα τα βήματα σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας που θέλει να ιδρύσει και να λειτουργήσει μια επιχείρηση, θα μπορεί να βλέπει συγκεντρωμένα τα βήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά και ποια στοιχεία μπορούν – με τη συναίνεσή του – να αντληθούν αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η μάχη με το βαθύ κράτος δεν κερδίζεται με συνθήματα, αλλά με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Από το gov.gr και την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων μέχρι την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι και ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος πέρασε με πρωτοβουλία από τη Βουλή και περιλαμβάνει 14 διαφορετικές πρωτοβουλίες κοινής λογικής. Οι περισσότερες από αυτές ήδη εφαρμόζονται, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δημόσιο.

Ενώ μόνο η πρωτοβουλία για τις υπεύθυνες δηλώσεις οδήγησε στην απλοποίηση του 40% των διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ. Έχουμε βεβαίως ακόμα δρόμο μπροστά μας. Η κατεύθυνση, όμως, είναι ξεκάθαρη: χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε πετύχει και συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό στον πολίτη και μια Ελλάδα πιο ισχυρή».

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, τόνισε: «Έξι χρόνια μετά τη δημιουργία του gov.gr, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αποτελεί πλέον μία καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια πολίτες. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να απλοποιούμε διαδικασίες, να μειώνουμε τη γραφειοκρατία και να παρέχουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σε αυτή την προσπάθεια καθοριστικό ρόλο έχουν και οι Δήμοι, καθώς αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος. Επόμενος στόχος είναι ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό, σύγχρονο και φιλικό Δημόσιο, με επίκεντρο τον πολίτη, καλύπτοντας τις ανάγκες του και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων μας».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε: «Οι ίδιοι οι πολίτες, μας λένε ότι η ζωή τους άλλαξε με την υλοποίηση του gov.gr. Μιλάνε δηλαδή, για την Ελλάδα πριν και την Ελλάδα του gov.gr. Υλοποιώντας το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε πλέον ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο του ψηφιακού κράτους. Με το νέο CRM περνάμε σε ένα πιο προσωποποιημένο, ενιαίο και πολυκαναλικό μοντέλο εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η νέα γενιά υπηρεσιών του gov.gr σχεδιάζεται γύρω από αυτό που θέλει να κάνει ο πολίτης, και τον σεβασμό στο χρόνο, τις ανάγκες και τη ζωή του. Ο πολίτης θέλουμε να βρίσκει συγκεντρωμένα τα απαραίτητα βήματα και να ολοκληρώνει περισσότερες διαδικασίες γρήγορα, άμεσα και απλά, χωρίς να προσκομίζει τα ίδια έγγραφα ξανά και ξανά σε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό είναι και το επόμενο στοίχημα του ψηφιακού κράτους: λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας και υπηρεσίες που λειτουργούν ακόμη πιο αποτελεσματικά για τον πολίτη».