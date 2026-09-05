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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Γιάννης Παπαδόπουλος σε ρόλο «οδηγού», ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+

Όσα έγιναν το Σάββατο στη συνάντησή τους στο περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ
Kυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Παπαδόπουλος
O Kυριάκος Μητσοτάκης και ο Γιάννης Παπαδόπουλος
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Μία ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκαν το πρωί του Σαββάτου (05.09.2026) στη ΔΕΘ ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στη ΔΕΘ, τον εμπιστεύτηκε ως… οδηγό σε μια ιδιαίτερη κούρσα και ενημερώθηκε για το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+.

Επίσης, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και του έκανε μεγάλη εντύπωση το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+ το οποίο καλύπτει ήδη το 78% της ελληνικής επικράτειας και προσφέρει στους ακροατές υψηλή ποιότητα ήχου και σταθερή λήψη και κατά την μετακίνηση.

Μάλιστα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους προσκάλεσε τον πρωθυπουργό να πάρει μια εικόνα για δυνατότητες του ψηφιακού ραδιοφώνου στο όχημα που βρισκόταν στην έκθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθισε στη θέση του συνοδηγού και ενημερώθηκε για τις εφαρμογές του DAB+, βλέποντας σε πραγματικό χρόνο τι μπορεί να προσφέρει.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πληροφορήθηκε ότι πολύ σύντομα οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν όλη τη ειδησεογραφία μέσω ΕΡΤnews, ενώ ήδη έχουν ενταχθεί στο ψηφιακό ραδιόφωνο όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ.

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