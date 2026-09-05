ΔΕΘ 2026: Με παραδοσιακά τύμπανα Taiko η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας

Ισχυρή παρουσία της Ιαπωνίας στη φετινή ΔΕΘ. Ως τιμώμενη χώρα της 90ής Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ιαπωνική αντιπροσωπεία καλωσόρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με εμβληματικό performance με τα παραδοσιακά τύμπανα Taiko.

Στο περίπτερο που έστησε η Ιαπωνία στη φετινή ΔΕΘ παρουσιάστηκε η επιχειρηματική, τεχνολογική και πολιτιστική δυναμική της χώρας.

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Περισσότερες από 40 εκδηλώσεις μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη στοιχεία της ιαπωνικής κουλτούρας, από την παραδοσιακή μουσική και την καλλιγραφία έως τα anime, τα manga και το cosplay.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ιαπωνικό περίπτερο λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, απολαμβάνοντας την εντυπωσιακή παράσταση με τα τύμπανα Taiko. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να πάρουν μία «γεύση» από την ιαπωνική κουλτούρα.

Λίγη ώρα μετά, ο πρωθυπουργός είχε συζήτηση με τους εκπροσώπους της Ιαπωνίας.

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Μάλιστα, ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koitchi Ito και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, Taro Kono δώρισαν καρφίτσα με σημαίες της Ελλάδας και της Ιαπωνίας.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα συνέβησαν στα εγκαίνια της ΔΕΘ παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το περίπτερο της Ιαπωνίας

Λίγα μέτρα μακριά, στήθηκε και το περίπτερο με την ιαπωνική κουζίνα, όπου διοργανωτές και φιλοξενούμενοι θα μπορούν να δοκιμάσουν μεταξύ άλλων sushi και mochi.