Πολιτική

Live η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Στο καλάθι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα

Όλες οι εξαγγελίες από το Βελλίδειο, λεπτό προς λεπτό - Τα μέτρα για νοικοκυριά, επαγγελματίες και συνταξιούχους και το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2030
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αποψινή (05.09.2026) ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο πακέτο των μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2027 όσο και στον κυβερνητικό οδικό χάρτη έως το 2030. Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό στο live blog του newsit.gr την ομιλία του πρωθυπουργού, όλες τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα και όσα θα εξαγγείλει.

20:34 | 05.09.2026
Μητσοτάκης: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

Τη χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

20:32 | 05.09.2026
Στα 400 ευρώ η ενίσχυση Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους

Νέα παρέμβαση για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι διευρύνεται η ενίσχυση του Νοεμβρίου και αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ.

«Μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη», τόνισε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το μέτρο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

20:29 | 05.09.2026
Μητσοτάκης: Στα 20.000 ευρώ το αφορολόγητο για τους αγρότες

Την αύξηση του αφορολόγητου στα 20.000 ευρώ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έθεσε ως «κεντρική προτεραιότητα» την πλήρη ανάταξη της κτηνοτροφίας, με στόχο τη θωράκιση του κλάδου.

«Τα κοπάδια που χάθηκαν θα συσταθούν εκ νέου το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
20:28 | 05.09.2026
Μείωση τεκμηρίων για πάνω από 155.000 επαγγελματίες

Τη μείωση των τεκμηρίων για τους συνεπείς επαγγελματίες ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε, καταργούνται τα κριτήρια που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό του προσωπικού, με την παρέμβαση να αφορά περισσότερους από 155.000 επαγγελματίες.

20:27 | 05.09.2026
Στα 2,2 δισ. ευρώ τα μέτρα του 2027 - Οι 4 βασικοί άξονες

Στα 2,2 δισ. ευρώ ανέρχεται το πακέτο μέτρων για το 2027 που παρουσιάζεται στη ΔΕΘ 2026, στο πλαίσιο της «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας» και με κεντρικό μήνυμα «Μέρισμα Ανάπτυξης για Όλους».

Οι τέσσερις βασικοί άξονες αφορούν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, την κοινωνική πολιτική με παρεμβάσεις σε στεγαστικό, δημογραφικό και υγεία, καθώς και την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο σκέλος του διαθέσιμου εισοδήματος, οι παρεμβάσεις αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αγρότες, άτομα με αναπηρία, καθώς και οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
20:23 | 05.09.2026
Μητσοτάκης: «Ώρα να αυξήσουμε ταχύτητα - Να συγκλίνουμε πιο γρήγορα με την Ευρώπη»

Στην ακρίβεια και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «ένιωσα την αγωνία του κόσμου για την ακρίβεια» και πως «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν «υπαρκτά προβλήματα με την κακοδιαχείριση» και έκανε λόγο για «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος», αντιπαραβάλλοντας σε αυτά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσω του gov.gr.

«Σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτό μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά που μας κρατούν πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την πατρίδα».

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
20:22 | 05.09.2026
Μητσοτάκης: «Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης»

Στην ακρίβεια και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «ένιωσα την αγωνία του κόσμου για την ακρίβεια» και πως «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν «υπαρκτά προβλήματα με την κακοδιαχείριση» και έκανε λόγο για «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος», αντιπαραβάλλοντας σε αυτά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσω του gov.gr.

«Σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτό μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά που μας κρατούν πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την πατρίδα».

20:20 | 05.09.2026
Μητσοτάκης: «Πολιτική για τους πολλούς – Μέρισμα σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα»

«Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς», τόνισε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη».

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, επιδίωξη της κυβέρνησης είναι τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία, ως «μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
20:18 | 05.09.2026
Μητσοτάκης: «Συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής με κοστολογημένες παρεμβάσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ το περίγραμμα του κυβερνητικού σχεδίου για τα επόμενα χρόνια, τονίζοντας ότι «είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της».

«Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ένα «συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής», με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Όπως είπε, ο Οδικός Χάρτης του 2027 αποτελεί τον «πρόλογο του νέου προγράμματος», με την πορεία προς το 2031 να έχει ως στόχο «ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού».

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
20:15 | 05.09.2026
Μητσοτάκης: «Πιο έτοιμος και αποφασισμένος από ποτέ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε από το βήμα της ΔΕΘ «πιο έτοιμος και αποφασισμένος από ποτέ», τονίζοντας ότι «είναι καιρός η πατρίδα μας να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της».

«Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός. Στα χέρια μας κρατάμε το σχέδιο για να το υλοποιήσουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κάνοντας παράλληλα αναφορά στις επόμενες εκλογές, οι οποίες απέχουν, όπως σημείωσε, λίγους μήνες.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
20:13 | 05.09.2026
Μητσοτάκης για τραγωδία στην Τανάγρα: Θα σταθούμε δίπλα στους συγγενείς των πιλότων

Στην τραγωδία στην Τανάγρα αναφέρθηκε στην έναρξη της ομιλίας του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πιλότων.

«Διάχυτη είναι η θλίψη. Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το δυστύχημα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων.

20:12 | 05.09.2026
Στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
20:03 | 05.09.2026
Στο βήμα ο εκπρόσωπος της Ιαπωνίας Μινόρου Κούτσι, υπουργός στρατηγικής ανάπτυξης
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:52 | 05.09.2026
Στο βήμα ο υπουργός Μακεδονίας Κώστας Γκιουλέκας
19:47 | 05.09.2026

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:42 | 05.09.2026
Ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς της πτώσης του Phantom

Ενός λεπτού σιγή στο «Βελλίδειο» για τους νεκρούς της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα

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19:37 | 05.09.2026
Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:36 | 05.09.2026

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:36 | 05.09.2026
Στο Βελλίδειο ο πρωθυπουργός

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο λίγο μετά τις 19:30, ενόψει της ομιλίας του στο πλαίσιο της ΔΕΘ

19:15 | 05.09.2026
Βασίλης Κικίλιας, Κώστας Κυρανάκης

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:15 | 05.09.2026
Ειρήνη Αγαπηδάκη

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:14 | 05.09.2026
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Χάρης Θεοχάρης

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:14 | 05.09.2026
Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:13 | 05.09.2026
Άδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Γεραπετρίτης

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:13 | 05.09.2026

-          Υπουργοί βουλευτές, ευρωβουλευτές, στελέχη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και δεκάδες εκπρόσωποι φορέων δίνουν το «παρών» στο Βελλίδειο για να παρακολουθήσουν στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

19:13 | 05.09.2026
Σοφία Ζαχαράκη, Νίκη Κεραμέως, Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:13 | 05.09.2026
Κωστής Χατζηδάκης, Απόστολος Τζιτζικώστας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Βαγγέλης Μεϊμαράκης

Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:12 | 05.09.2026

Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι, ανάμεσα στους «κερδισμένους» της ΔΕΘ

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ: Οι παροχές και τα μέτρα «έκπληξη» που ανακοινώνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Άνω των 2 δισ. ευρώ το «καλάθι»
Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενοι, ανάμεσα στους «κερδισμένους» της ΔΕΘ
19:09 | 05.09.2026
Με μέτρα «έκπληξη» στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει το πακέτο παρεμβάσεων για την περίοδο 2026-2027, με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων κυρίως μέσω φοροελαφρύνσεων. Παράλληλα, θα αναφερθεί στον κυβερνητικό οδικό χάρτη έως το 2030, με τη φετινή ΔΕΘ να αποκτά έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ενόψει των εκλογών που ο πρωθυπουργός τοποθετεί την ερχόμενη άνοιξη. Στις εξαγγελίες αναμένεται να περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις – «έκπληξη», τις οποίες γνωρίζει μόνο στενός κύκλος συνεργατών του.

19:08 | 05.09.2026
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:08 | 05.09.2026
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:07 | 05.09.2026
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:07 | 05.09.2026
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο
19:07 | 05.09.2026
Όλα έτοιμα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο
19:06 | 05.09.2026
Ώρα ΔΕΘ

Καλησπέρα σας. Το newsit.gr θα σας μεταφέρει live όλα όσα θα ανακοινώσει από ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ

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