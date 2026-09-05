Live η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Στο καλάθι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αποψινή (05.09.2026) ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο πακέτο των μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2027 όσο και στον κυβερνητικό οδικό χάρτη έως το 2030. Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό στο live blog του newsit.gr την ομιλία του πρωθυπουργού, όλες τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα και όσα θα εξαγγείλει.
Τη χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.
Νέα παρέμβαση για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι διευρύνεται η ενίσχυση του Νοεμβρίου και αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ.
«Μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη», τόνισε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το μέτρο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.
Την αύξηση του αφορολόγητου στα 20.000 ευρώ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έθεσε ως «κεντρική προτεραιότητα» την πλήρη ανάταξη της κτηνοτροφίας, με στόχο τη θωράκιση του κλάδου.
«Τα κοπάδια που χάθηκαν θα συσταθούν εκ νέου το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τη μείωση των τεκμηρίων για τους συνεπείς επαγγελματίες ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως ανέφερε, καταργούνται τα κριτήρια που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό του προσωπικού, με την παρέμβαση να αφορά περισσότερους από 155.000 επαγγελματίες.
Στα 2,2 δισ. ευρώ ανέρχεται το πακέτο μέτρων για το 2027 που παρουσιάζεται στη ΔΕΘ 2026, στο πλαίσιο της «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας» και με κεντρικό μήνυμα «Μέρισμα Ανάπτυξης για Όλους».
Οι τέσσερις βασικοί άξονες αφορούν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, την κοινωνική πολιτική με παρεμβάσεις σε στεγαστικό, δημογραφικό και υγεία, καθώς και την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.
Στο σκέλος του διαθέσιμου εισοδήματος, οι παρεμβάσεις αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αγρότες, άτομα με αναπηρία, καθώς και οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Στην ακρίβεια και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «ένιωσα την αγωνία του κόσμου για την ακρίβεια» και πως «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη».
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν «υπαρκτά προβλήματα με την κακοδιαχείριση» και έκανε λόγο για «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος», αντιπαραβάλλοντας σε αυτά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσω του gov.gr.
«Σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτό μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά που μας κρατούν πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την πατρίδα».
Στην ακρίβεια και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «ένιωσα την αγωνία του κόσμου για την ακρίβεια» και πως «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη».
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν «υπαρκτά προβλήματα με την κακοδιαχείριση» και έκανε λόγο για «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος», αντιπαραβάλλοντας σε αυτά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσω του gov.gr.
«Σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτό μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά που μας κρατούν πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την πατρίδα».
«Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς», τόνισε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη».
Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, επιδίωξη της κυβέρνησης είναι τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία, ως «μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ το περίγραμμα του κυβερνητικού σχεδίου για τα επόμενα χρόνια, τονίζοντας ότι «είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της».
«Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030», ανέφερε.
Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ένα «συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής», με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Όπως είπε, ο Οδικός Χάρτης του 2027 αποτελεί τον «πρόλογο του νέου προγράμματος», με την πορεία προς το 2031 να έχει ως στόχο «ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε από το βήμα της ΔΕΘ «πιο έτοιμος και αποφασισμένος από ποτέ», τονίζοντας ότι «είναι καιρός η πατρίδα μας να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της».
«Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός. Στα χέρια μας κρατάμε το σχέδιο για να το υλοποιήσουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κάνοντας παράλληλα αναφορά στις επόμενες εκλογές, οι οποίες απέχουν, όπως σημείωσε, λίγους μήνες.
Στην τραγωδία στην Τανάγρα αναφέρθηκε στην έναρξη της ομιλίας του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πιλότων.
«Διάχυτη είναι η θλίψη. Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το δυστύχημα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων.
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο λίγο μετά τις 19:30, ενόψει της ομιλίας του στο πλαίσιο της ΔΕΘ
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
- Υπουργοί βουλευτές, ευρωβουλευτές, στελέχη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και δεκάδες εκπρόσωποι φορέων δίνουν το «παρών» στο Βελλίδειο για να παρακολουθήσουν στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει το πακέτο παρεμβάσεων για την περίοδο 2026-2027, με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων κυρίως μέσω φοροελαφρύνσεων. Παράλληλα, θα αναφερθεί στον κυβερνητικό οδικό χάρτη έως το 2030, με τη φετινή ΔΕΘ να αποκτά έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ενόψει των εκλογών που ο πρωθυπουργός τοποθετεί την ερχόμενη άνοιξη. Στις εξαγγελίες αναμένεται να περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις – «έκπληξη», τις οποίες γνωρίζει μόνο στενός κύκλος συνεργατών του.
Καλησπέρα σας. Το newsit.gr θα σας μεταφέρει live όλα όσα θα ανακοινώσει από ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ