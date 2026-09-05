Live η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Στο καλάθι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα

Μητσοτάκης: «Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης»

Στην ακρίβεια και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «ένιωσα την αγωνία του κόσμου για την ακρίβεια» και πως «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν «υπαρκτά προβλήματα με την κακοδιαχείριση» και έκανε λόγο για «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος», αντιπαραβάλλοντας σε αυτά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσω του gov.gr.

«Σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτό μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά που μας κρατούν πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την πατρίδα».