Φουντώνει η κόντρα κυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τον Μαδούρο – Το «καρφί» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

Αμείωτη συνεχίζεται η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τη νύχτα της Παρασκευής (2.1.26) και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα» ανέφερε στο σχόλιό του ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και τόνισε: «Ο πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας».

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια. Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η “σύλληψη” του Προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε αναμενόμενη την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως «εγείρει ερωτήματα η στάση του ΠΑΣΟΚ».

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πιο προβλέψιμος από ποτέ και πιστός σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, τον γκεμπελισμό, αυταπατάται ότι θα μαζέψει το πλήγμα και τις αρνητικές εντυπώσεις από την επικίνδυνη επιλογή του Πρωθυπουργού να μην κάνει καμία αναφορά στη δήλωση του στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

«Από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η ελληνική κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

«Παράλληλα, υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα», προσθέτουν και τονίζουν:

«Για το θέμα τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο. Σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο Πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη».

Κόντρα και με τον Τσίπρα

Η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Κάνοντας λόγο για «μια πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως «η δε Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους “προστάτες”. Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός: “Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…”».

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης στη δήλωσή του.

Και συνέχισε: «Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να “παρέλειψε” να αναφερθεί στις σχέσεις του με την Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου. Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση».