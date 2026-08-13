Ο Μητσοτάκης κάλεσε τον Βαρθολομαίο να στεφανώσει Κωνσταντίνο και Σάκκαρη τον Σεπτέμβριο του 2027: «Ίσως, αν έχω υγεία, θα δούμε»

Μια προσωπική λεπτομέρεια από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 65 ετών από τη χειροτονία του σε διάκονο. Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να κρατήσει ελεύθερη μία ημέρα τον Σεπτέμβριο του 2027, προκειμένου να τελέσει τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκκαρη.

Την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε γνωστή ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αποκαλύπτοντας έτσι και μια λεπτομέρεια για τον προγραμματισμό του γάμου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την τενίστρια Μαρία Σάκκαρη. Ο Πατριάρχης ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό μία ημέρα νωρίτερα, προκειμένου να του ευχηθεί περαστικά μετά το πρόσφατο ατύχημά του με το ποδήλατο στα Χανιά κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών.

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«Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο πρωθυπουργό, να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του», ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος. Και αμέσως μετά ήρθε η αποκάλυψη με σαφώς πιο προσωπικό τόνο: «Εκείνος με προσεκάλεσε, μου είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του, τον Κωνσταντίνο».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν άφησε την αναφορά χωρίς τη δική του, χιουμοριστική υποσημείωση. «Ισως, αν έχω υγεία, θα δούμε», πρόσθεσε, πριν ευχηθεί «χρόνια πολλά» στους παρευρισκομένους.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – Μαρία Σάκκαρη: Ο γάμος μέσα στο 2027

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζονται να παντρευτούν μετά την πρόταση γάμου που έκανε ο γιος του πρωθυπουργού στη γνωστή τενίστρια. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιβεβαιώσει ότι ο γάμος πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027, με τη σημερινή αναφορά του κ. Βαρθολομαίου να προσθέτει πλέον και τον Σεπτέμβριο ως χρονικό ορίζοντα.

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Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, έχοντας επιλέξει κατά κανόνα να κρατά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή. Η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή τον Ιούνιο του 2021, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στις εξέδρες του Roland Garros στο Παρίσι για να παρακολουθήσει αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη.

Παρά το ενδιαφέρον που έκτοτε συνοδεύει τις κοινές εμφανίσεις τους, οι δυο τους απέφυγαν τη συστηματική δημοσιοποίηση στιγμών από την προσωπική τους ζωή. Η πρόταση γάμου και η επιβεβαίωση ότι το μυστήριο θα τελεστεί το 2027 έφεραν, πάντως, εκ νέου το ζευγάρι στο προσκήνιο.

Το τηλεφώνημα μετά το ατύχημα με το ποδήλατο

Η πρόσκληση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη έγινε κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε αρχικά διαφορετική αφορμή. Ο Βαρθολομαίος επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό για να του ευχηθεί περαστικά μετά τον μικροτραυματισμό του στα Χανιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ατύχημα με το ποδήλατό του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του στην Κρήτη και τη Δευτέρα (11.08.2026) μετέβη στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επρόκειτο για μικροτραυματισμό.

Η αναφορά στον επικείμενο γάμο έγινε στο πλαίσιο των ευχαριστιών του Οικουμενικού Πατριάρχη προς την ελληνική κυβέρνηση για τη διαχρονική στήριξή της προς το Φανάρι. «Στο πρόσωπό της ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση που νοιάζεται για εμάς», είπε, αναφερόμενος στην εκπρόσωπο της κυβέρνησης στην επετειακή εκδήλωση, Μάιρα Μυρογιάννη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρήκε μάλιστα την ευκαιρία να υπογραμμίσει, με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, τη μακραίωνη παρουσία του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. «Εμείς βέβαια δεν θεωρούμε τον εαυτό μας απόδημο. Είμαστε έστιοι, είμαστε γηγενείς και αυτόχθονες από αιώνων», σημείωσε.