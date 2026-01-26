Γιάννης Κεφαλογιάννης για «Βιολάντα»: Πιθανόν την Τρίτη να έχουμε μία πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης

Στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης αργά χθες (26.01.2026) το βράδυ.

Μιλώντας στο EΡΤnews για την πολύνεκρη έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων για της τραγωδίας, τόνισε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την πρώτη στιγμή στο σημείο και προσέθεσε ότι συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και συλλογή των στοιχείων.

«Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρχει ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ερωτηθείς αν την Τρίτη (27.01.2026) θα υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισήμανε ότι ενδεχομένως να έχουν «μία πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

«Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ πάνω. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές έχουν οριστεί και δύο πραγματογνώμονες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός, ο οποίος θα μας δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα, για το τι προκάλεσε καταρχάς την έκρηξη, η οποία στη συνέχεια προκάλεσε και την πυρκαγιά», ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης και πρόσθεσε:

«Είναι αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί μέχρι τέλους και γι’ αυτό σας είπα είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Αυτός ήταν κι ο λόγος που η ΔΑΕΕ, έμπειροι του ανακριτικού της Πυροσβεστικής έχουν πάει από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να συλλέξουν τα στοιχεία και επαναλαμβάνω ότι σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία».

Για την κακοκαιρία

Επιπλέον, μιλώντας για την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εκδόθηκε «RED CODE» – κόκκινος συναγερμός- για την περιοχή της Κρήτης.

«Φαίνεται ότι η κακοκαιρία κατευθύνεται προς τον νότο. Αυτό σημαίνει έντονες βροχοπτώσεις. Έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, δηλαδή η Περιφέρεια. Προφανώς η Πυροσβεστική θα έχει έξω κλιμάκια προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα και θα πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κακοκαιρία», είπε.