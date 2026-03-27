Γιώργος Φλωρίδης: Απολύτως κατάλληλος ο χώρος για τη δίκη των Τεμπών – Την Τετάρτη θα μπουν μόνο όσοι ορίζει ο νόμος

Για την αίθουσα που επιλέχθηκε για τη δίκη των Τεμπών, για όλα όσα αποφασίστηκαν ώστε η δίκη να αρχίσει και να συνεχιστεί χωρίς να προκύψουν ξανά απρόοπτα, μίλησε σήμερα το πρωί (27.03.2026) ο Γιώργος Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ. Ο υπουργός Δικαιοσύνης άφησε αιχμές και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ακόμη μία φορά πως καθυστέρησε επίτηδες την έναρξη της δίκης.

Ο Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε πως η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει κανονικά την 1η Απριλίου, μετά την ακύρωσή της λόγω προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας του χώρου. Διαβεβαίωσε πως ο χώρος είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή της και το μοναδικό πρόβλημα που προέκυψε την πρώτη φορά, ήταν το γεγονός πως μπήκαν στην αίθουσα πολλά άτομα, χωρίς κανέναν έλεγχο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ακόμη πως έχουν ξεκινήσει ήδη ενέργειες για την αναδιαρρύθμιση του χώρου, μετά τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων των Τεμπών και συνηγόρων για αχρείαστες γυψοσανίδες που «έτρωγαν» την αίθουσα.

Σχετικά με το ότι επιζώντες της τραγωδίας αναγκάστηκαν να κάτσουν δίπλα σε κατηγορούμενους, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε πως έγινε καθώς άτομα που δεν είχαν λόγο να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, έπιασαν τα καθίσματα των δικηγόρων.

«Ο χώρος είναι απολύτως κατάλληλος, θα αποδειχθεί στη συνέχεια. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην αίθουσα. Είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε μικρότερη αίθουσα έγιναν δίκες μεγαλύτερες από αυτήν, όπως η δίκη για το ΜΑΤΙ που είχε 104 θύματα», σχολίασε αρχικά.

«Το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας. Ο χώρος μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτής της δίκης με βάση την εμπειρία της μεγαλύτερης αίθουσας που υπήρχε στη χώρα. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι αυτή η δίκη δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε να γίνει. Στα καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι. Από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκαν μόνο οι 3. Στην αίθουσα μπήκε κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο. Την 1η Απριλίου θα μπουν μόνο αυτοί που ορίζει ο νόμος, δηλαδή οι δικηγόροι, οι συγγενείς – διάδικοι. Η αστυνομία θα κάνει την ταυτοποίηση», συνέχισε.

Ο Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε πως οι αστυνομικοί θα κάνουν ελέγχους σε 2 διαφορετικά σημεία της αίθουσας ώστε να μπουν μόνο οι απολύτως απαραίτητοι.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθυστέρησε τη δίκη για την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας»

Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στις μηνύσεις που έχουν γίνει κατά του ανακριτή, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ολοκλήρωσης της ανάκρισης.

Τόνισε δε, πως σκοπός της ήταν να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης ώστε να συνεχιστεί η πολιτική εκμετάλλευσης της τραγωδίας.

«Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει αυτή η δίκη να ξεκινήσει. Αυτή είναι και η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των συγγενών. Υπάρχει μία μειοψηφία και στο επίπεδο των πολιτικών που είναι και συνήγοροι, που δεν επιθυμούν η δίκη να γίνει με τίποτα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας. Δεν συμβαίνει πρώτη φορά αυτό. Στα 2.5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση, είχαμε συνεχείς μηνύσεις κατά του ανακριτή. Η τελευταία απόπειρα που έγινε για να μην κλείσει η ανάκριση και να μην ξεκινήσει η δίκη ήταν τότε με την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο στόχος ήταν η ανάκριση να αρχίσει ξανά με το αίτημα της εκταφής με αποτέλεσμα να μην αρχίσει η δίκη και να συνεχιστεί η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας και να εξαγριωθεί η κοινωνία», ανέφερε συγκεκριμένα.