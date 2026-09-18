DEMOFEST 2026: Η Θεσσαλονίκη ανοίγει τη συζήτηση για τη σύγχρονη δημοκρατία

Στόχος της διοργάνωσης είναι να δημιουργηθεί ένα πεδίο ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα σε πολίτες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, νέους, εκπαιδευτικές κοινότητες και θεσμικούς φορείς. Η συμμετοχή, η κοινωνική συνοχή, η προστασία των δικαιωμάτων και η ενίσχυση της δημοκρατικής κουλτούρας θα βρεθούν στο επίκεντρο των εκδηλώσεων.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, με βασικό σημείο αναφοράς την Πλατεία Αριστοτέλους και σύνθημα «Η φωνή μας για μια δημοκρατία που εμπνέει».

Σε έναν ανοιχτό τόπο διαλόγου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η δημοκρατία φιλοδοξεί να μετατραπεί η καρδιά της Θεσσαλονίκης, μέσα από το πρώτο DEMOFEST που διοργανώνει η DEMOTRUST.

Η Πλατεία Αριστοτέλους και το Ολύμπιον θα φιλοξενήσουν στις 26 Σεπτεμβρίου δράσεις, συζητήσεις και συναυλίες με επίκεντρο τη συμμετοχή των πολιτών, τα δικαιώματα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Παρουσία οργανώσεων στην Πλατεία Αριστοτέλους

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οργανώσεις, νεανικές ομάδες και συλλογικότητες από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δράση και τις πρωτοβουλίες τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

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Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το έργο των φορέων, να ενημερωθούν για τρόπους συμμετοχής και να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και την ενεργοποίηση της κοινωνίας.

Συζητήσεις και παρουσιάσεις στο Ολύμπιον

Παράλληλα με τις υπαίθριες δράσεις, στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» του Ολύμπιον θα πραγματοποιηθεί σειρά θεματικών εκδηλώσεων.

Μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται ο εκλογικός και πολιτικός εγγραμματισμός στην εκπαίδευση, η λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, η δημοκρατική μνήμη της Θεσσαλονίκης και η ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών στις συνθήκες του 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρουσιαστεί ακόμη ο εκπαιδευτικός οδηγός ELECTRA, καθώς και έρευνα της DEMOTRUST που υλοποιείται με την υποστήριξη του Friedrich Ebert Stiftung. Ξεχωριστή θέση θα έχει η παρουσίαση της μέχρι σήμερα πορείας της οργάνωσης από τις εθελόντριες και τους εθελοντές της.

Στην κεντρική συζήτηση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, το κράτος δικαίου και το παραγωγικό μοντέλο.

Τα ονόματα των ομιλητών και το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα πρόκειται να γνωστοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται με συναυλίες

Το DEMOFEST 2026 θα κλείσει με μουσικές εκδηλώσεις στην Πλατεία Αριστοτέλους. Στη σκηνή θα εμφανιστούν σχήματα της πόλης, δίνοντας στην τελευταία ενότητα της ημέρας τον χαρακτήρα μιας ανοιχτής γιορτής συμμετοχής και συλλογικότητας.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη DEMOTRUST, οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο τη δημοκρατική διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Friedrich Ebert Stiftung και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.