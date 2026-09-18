ΕΛΑΣ: Βγήκε στον «αέρα» η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της ΕΛΑΣ, μέσω της οποίας πολίτες, μέλη και φίλοι του κόμματος μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στις πολιτικές και οργανωτικές του δραστηριότητες.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση donations.myelas.gr και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, θα παρέχει καθημερινή ενημέρωση για το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται. Η δημοσιοποίηση του ύψους των εισφορών παρουσιάζεται από το κόμμα ως μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας απέναντι στους πολίτες.

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Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της νεοσύστατης πολιτικής δύναμης να διαμορφώσει ένα μοντέλο χρηματοδότησης βασισμένο σε μικρές εισφορές από ευρύτερο αριθμό υποστηρικτών. Με το σύνθημα «λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους», η ΕΛΑΣ επιχειρεί να υπογραμμίσει ότι η οικονομική αυτονομία αποτελεί, κατά την άποψή της, προϋπόθεση πολιτικής ανεξαρτησίας.

Τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται, σύμφωνα με το κόμμα, θα κατευθύνονται στη χρηματοδότηση πολιτικών παρεμβάσεων και δράσεων, στην οργανωτική ανάπτυξη του φορέα και στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος.

Πολιτικό μήνυμα κατά της εξάρτησης

Η λειτουργία της πλατφόρμας συνοδεύεται από σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι στις αδιαφανείς μορφές χρηματοδότησης και στις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και πολιτικών κομμάτων.

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«Η διαπλοκή απαιτεί πολλά από τους λίγους, εμείς αρκούμαστε στα λίγα από τους πολλούς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ, επιχειρώντας να καταστήσει το μοντέλο οικονομικής ενίσχυσης στοιχείο της πολιτικής της ταυτότητας.

Με κεντρική φράση «Στην ΕΛΑΣ όλα είναι στο φως», το κόμμα επιδιώκει παράλληλα να αντιπαρατεθεί με πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και το σύνθημα «Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι», με το οποίο η παράταξη επιχειρεί να προβάλει τη διαφορετική φυσιογνωμία της.

Χατζηγιαννάκης: «Δεν θέλουμε πολλά από λίγους»

Στη σημασία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Όπως δήλωσε, το κόμμα διατηρεί από τις 25 Ιουνίου τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο έχουν ήδη συνεισφέρει, σύμφωνα με τον ίδιο, χιλιάδες μέλη και φίλοι.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης σημείωσε ότι οι πρώτες αυτές εισφορές αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της οργανωτικής προσπάθειας της ΕΛΑΣ, στην οποία συμμετέχουν καθημερινά εκατοντάδες εθελοντές.

«Με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επιλογή του κόμματος ήταν να μη στηριχθεί στην κρατική χρηματοδότηση, σε πρακτικές του παρελθόντος ή σε αδιαφανείς οικονομικές πηγές.

«Από σήμερα, στην πλατφόρμα myELAS αλλά και στην ιστοσελίδα του κόμματός μας, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μας. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς», δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.