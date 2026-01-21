Η Αλεξάνδρα Σδούκου τρολάρει το ΠΑΣΟΚ: «Μια “ωραία ατμόσφαιρα”, που θα έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος»

Για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου το 2025, τον προγραμματισμό για το 2026, τις διεθνείς εξελίξεις, την άρνηση της αντιπολίτευσης να συμμετάσχει στη διακομματική επιτροπή για το αγροτικό, αλλά και για τα όσα συνέβησαν στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΓ της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) στο Mega.

Σχολιάζοντας την εικόνα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή (20.01.2026) συνεδρίαση της Πολιτικής του Γραμματείας, η Αλεξάνδρα Σδούκου έκανε λόγο για σκηνικά εσωστρέφειας και πολιτικής ασυνεννοησίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «είδαμε μια εικόνα όπου στελέχη του ΠΑΣΟΚ πλακώνονταν πολιτικά μεταξύ τους, στη συνέχεια διέρρεαν ότι πλακώθηκαν και μετά τσακώνονταν και για το ποιος διέρρευσε τι. Μια “ωραία ατμόσφαιρα”, που θα έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος».

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, υπογράμμισε «επειδή ακούω συχνά ότι στοχεύουν στην πρωτιά, θα τους έλεγα να βάλουν πρώτα ως βασικό στόχο το να μη πλακώνονται μεταξύ τους και μετά να συζητήσουν για το πώς και αν θα τη διεκδικήσουν».

Ξεκαθάρισε δε ότι «εμάς βέβαια δεν μας ενδιαφέρουν τα του οίκου του ΠΑΣΟΚ» και συμπλήρωσε «την ίδια στιγμή που αυτά συνέβησαν στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός προετοιμαζόταν για το Νταβός και η κυβέρνηση παρουσίαζε με υπευθυνότητα και διαδικασίες λογοδοσίας τον απολογισμό του 2025 και τον προγραμματισμό για το 2026».

Απολογισμός 2025 και προγραμματισμός 2026: Με λογοδοσία, έργα και επενδύσεις

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υπενθύμισε ότι παρουσιάστηκε επίσημα ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το 2025, με πλήρη λογοδοσία, επισημαίνοντας ότι «είδαμε τι καταφέραμε να υλοποιήσουμε, ποιες μεταρρυθμίσεις και ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις προχώρησαν, αλλά και ποιος είναι ο προγραμματισμός για το 2026».

Όπως τόνισε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει «νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, έργα, επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και δρόμους που είναι προς κατασκευή», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν συνεκτικό σχεδιασμό με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

«Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να συνεχίσει και το 2026 με τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που τη διέπει, να υλοποιεί το κυβερνητικό έργο», ανέφερε.

Ισχυρή ηγεσία σε δύσκολους καιρούς

Αναφερόμενη στη διεθνή συγκυρία και στην παρουσία του πρωθυπουργού στο Νταβός, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «καταλαβαίνουμε όλοι πως η εποχή που ξέραμε μάλλον την ξεχνάμε και περνάμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων».

Όπως τόνισε, η συζήτηση που διεξάγεται αφορά συνολικά την Ευρώπη και τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι «πώς η Ευρώπη θα μπορέσει, χωρίς να φτάσει στα άκρα και χωρίς ρήξεις, να κρατήσει τις ισορροπίες και ταυτόχρονα να πορευτεί προασπίζοντας τα ευρύτερα Ευρωπαϊκά συμφέροντα», υπογραμμίζοντας ότι «εμείς είμαστε με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας».

Αγρότες: Εθνικό ζήτημα, όχι πεδίο μικροπολιτικής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Σδούκου στην άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει στη διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα που πρότεινε ο πρωθυπουργός και η οποία συζητάτε σήμερα στη Βουλή.

«Μου έκανε πραγματικά εντύπωση η άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε μια διακομματική επιτροπή, όταν εδώ και τόσες μέρες λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένα εθνικό θέμα που πρέπει να μας ενώνει», ανέφερε.

Όπως τόνισε, «πρέπει να καθίσουμε όλο το πολιτικό σύστημα κάτω και να βρούμε ουσιαστικές προτάσεις και λύσεις», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητό «πώς ένα κόμμα αρνείται να συμμετάσχει χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία προσχηματική».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε πως η τακτικίστικη επιλογή του ΠΑΣΟΚ εξηγείται μόνο αν το κόμμα «δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη της παρουσίας του ή είναι όμηρος μιας πολιτικής που φοβάται να καταθέσει προτάσεις και να αναλάβει πρωτοβουλίες. Δεν προχωράμε όμως έτσι, με τέτοιες τακτικές».

Σοβαρότητα και ευθύνη απέναντι στις προκλήσεις

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε επίσης την αξία της σταθερότητας που προσφέρει η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα «συνεχίσει με σταθερότητα να επενδύει στη θεσμική λειτουργία, στη σοβαρότητα και στη διαρκή υλοποίηση του έργου της».