Η Άννα Διαμαντοπούλου χορεύει το ζεϊμπέκικο «Πρώτη φορά» και εύχεται «καλές Απόκριες»

Με ένα ζεϊμπέκικο ευχήθηκε «καλές Απόκριες» η Άννα Διαμαντοπούλου. Η πρώην υπουργός βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κοζάνη, και «ανέβασε» στο Instagram βίντεο από το βραδινό, αποκριάτικο ξεφάντωμα.
Η Άννα Διαμαντοπούλου «πόσταρε» στο Instagram βίντεο από έξοδο για τις Απόκριες σε κέντρο της Κοζάνης.
Η πρώην υπουργός φαίνεται να χορεύει το ζεϊμπέκικο «Πρώτη φορά» της Ρένας Κουμιώτη σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Μάλιστα, καθώς κάνει κάνει τις… στροφές της, η γνωστή πολιτικός ακούγεται να τραγουδά το αγαπημένο τραγούδι.
«Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους», έγραψε η κ. Διαμαντοπούλου στην ανάρτησή της.