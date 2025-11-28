Η Αττική εκπέμπει SOS εξαιτίας της λειψυδρίας: Ποια έργα «απελευθερώνονται» με fast track διαδικασίες

Θέμα ίσως και λιγότερου από ένα 24ωρου είναι να κάνει δεκτή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, την εισήγηση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. να κηρυχτεί η Αττική – ο πολυπληθέστερος νομός στη χώρα – σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το μεγάλο θέμα της λειψυδρίας.

Χθες (27.11.2025), μετά από τη συνεδρίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα υδρολογικά και επιστημονικά δεδομένα, σήμανε «κόκκινο» συναγερμό για την Αττική, όπως και για το Μεγανήσι της Λευκάδας, σε συνέχεια των αντίστοιχων αποφάσεων που έλαβαν για τη Λέρο και την Πάτμο, που επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν αυξάνεται η τιμή του νερού…»

Πηγές της κυβέρνησης δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η απόφαση αυτή δεν θα έχει καμία συνέπεια για τους πολίτες, καθώς… «δεν τίθεται θέμα περιορισμού της κατανάλωσης ή αύξησης της τιμής του νερού».

Έργα με διαδικασίες fast track

Ο μόνος στόχος είναι η επιτάχυνση των έργων που έχουν προγραμματιστεί για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων, διαβεβαιώνουν οι ίδιες πηγές.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα στις αυτοδιοικητικές αρχές των περιοχών που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να αποδεσμεύσουν άμεσα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για να προχωρήσουν σε έργα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων μέσω αφαλατώσεων και άλλων αναγκαίων δράσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πόλεμος» κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

Πρόκειται για αναγκαίες δράσεις για τη θωράκιση απέναντι στη λειψυδρία δηλώνει η κυβέρνηση, απαντώντας σε κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να μιλήσουν για… «πάρτι απευθείας αναθέσεων».

«Η απόφαση που λαμβάνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιτρέψει στην Αττική και στα τρία νησιά να κάνουν παρεμβάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα προλάβαιναν να ολοκληρώσουν εγκαίρως, με ότι αυτό συνεπάγεται… » δηλώνει αρμόδια πηγή της Κυβέρνησης.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Χαρ. Σαχίνης, μέσω της διαδικασίας αυτής δεν θα πραγματοποιηθεί ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση των έργων, αλλά τα έργα θα ανατεθούν μέσω μιας κλειστής διαδικασίας με τη συμμετοχή των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων… Διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των έργων αποκατάστασης των ζημιών από τη θεομηνία «Daniel» και κρίνεται απαραίτητη και για την αντιμετώπιση του «εφιάλτη» της λειψυδρίας.

Ο προβληματισμός στην κυβέρνηση…

Το πρόβλημα είναι σύνθετο και πάντως προβληματίζει το κυβερνητικό επιτελείο…Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 2027 είναι η επικρατέστερη περίοδος για να έρθει αντιμέτωπη η Αττική με το φάσμα της λειψυδρίας. Πρόκειται για το έτος των εκλογών και η κυβέρνηση απεύχεται να χρειαστούν επώδυνα μέτρα μέσα στην προεκλογική χρονιά, όπως ο περιορισμός της κατανάλωσης και αυξήσεις στα τιμολόγια.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, έως τα τέλη του χρόνου, φέτος, θα ανακοινωθούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ.

Ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του, έχει υπολογίσει τα κόστη και τις απαιτούμενες επενδύσεις του δικτύου και έχει ετοιμάσει την πρότασή του για το ύψος των αυξήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση θα είναι μικρές και θα υπάρχουν και πρόνοιες για το κοινωνικό τιμολόγιο.

SOS εκπέμπει η Αττική…

Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στην Αττική λόγω και του υπερπληθυσμού της, και κατά συνέπεια της μεγαλύτερης κατανάλωσης νερού.

«Η Αττική αντιμετωπίζει κύκλους λειψυδρίας σχεδόν κάθε 25 με 30 χρόνια… Κάθε 25 – 30 χρόνια εμφανίζεται η ανάγκη για μεγάλα έργα υδροδότησης που θωρακίζουν την Αττική για δεκαετίες» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι από το 2022 καταγράφεται απώλεια 250 εκατ. κυβικών τον χρόνο, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων κατά 25%, της αύξησης της εξάτμιση, καθώς και άλλων παραμέτρων της κλιματικής αλλαγής.

Τι σημαίνει η κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας, ύστερα από αίτημα της ΕΥΔΑΠ, οδηγεί στην επιτάχυνση της πρώτης φάσης υλοποίησης των έργων ενίσχυσης των ταμιευτήρων Ευήνου – Μόρνου (έργο «Εύρυτος»).

Παράλληλα, θα επιταχυνθούν οι γεωτρήσεις, οι μελέτες για εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και η ολοκλήρωση των επεμβάσεων στη διώρυγα Θηβών στο εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα, που θα εξοικονομήσει πάνω από 10 εκατ. κυβικά μέτρα αδιύλιστου νερού.

Με αυτές τις παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα μειωθεί ουσιαστικά ο κίνδυνος λειψυδρίας έως την ολοκλήρωση του έργου «Εύρυτος».

Το έργο αυτό που προωθείται για την υδροδότηση της Αττικής, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, διασφαλίζει την απρόσκοπτη κάλυψη όλων των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της Αττικής, διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές.