Η Ελλάδα «σταθμός» ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο – Οι εκτιμήσεις για τα γεωστρατηγικά οφέλη

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και η επέκταση των συρράξεων σε χώρες της Μέσης Ανατολή, έφεραν την Ελλάδα να έχει κομβικό ρόλο στην ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, με την κυβέρνηση να μετρά τα γεωπολιτικά «οφέλη» για τη χώρα, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον.

«Η χώρα μας είναι μία ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μία εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώνοντας χθες (06.03.2026) τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι κινήσεις – «ματ» στη γεωπολιτική «σκακιέρα»

Η προστασία της βάσης της Σούδας στην Κρήτη μαζί με την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο – με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και δύο συστοιχίες F-16, μαζί με τη μεταφορά συστάδας Patriot στην Κάρπαθο για την προστασία της Μεγαλονήσου – αλλά και η αντιβαλλιστική προστασία στη Βουλγαρία με την μεταφορά στη Βόρεια Ελλάδα πυροβολαρχίας PATRIOT και ενός ζεύγους F-16 για την επιτήρηση του εναέριου χώρου της γειτονικής χώρας, είναι κινήσεις στη γεωπολιτική «σκακιέρα», «που δυναμώνουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή» εκτιμούν κυβερνητικοί παράγοντες.

«Χώρα – σταθμός»

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παρέχει προστασία και ασφάλεια σε Κύπρο, στο Αιγαίο και στη Βουλγαρία. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας, εκτός από χώρα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας, είναι και παράγοντας που εξάγει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας καθιερώνει ως χώρα – «σταθμό» σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο» εκτιμά ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της ΝΔ.

«Αμήχανη η Τουρκία»

Στα «οφέλη» για την Ελλάδα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Αθήνα προσθέτει και το γεγονός ότι η Άγκυρα, υπό τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, «εμφανίζεται αμήχανη», με στενά περιθώρια αντίδρασης…

«Αυτό δημιουργεί μία αναντιστοιχία ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, η οποία πρωτοστατεί σε κινήσεις για την ασφάλεια στην περιοχή, κάτι που το πιστώνεται η χώρα» δηλώνει αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας στο newsit.gr.

«Αδιάφορα τα ζητήματα που εγείρει η Τουρκία».

Το γεγονός ότι μετά από δύο 24ωρα από την αμυντική συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο, η Άγκυρα αντέδρασε με παραβιάσεις στο Αιγαίο και επαναφορά των ανιστόρητων και προκλητικών θεωριών της για αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, δείχνει μεν την ενόχληση της γείτονος, αλλά η Αθήνα απαντά πως σε αυτές τις συνθήκες το θέμα που εγείρει, εκτός από ανυπόστατο είναι και … αδιάφορο.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η θέση της Τουρκίας, όπως εκφράζεται, αποτελεί μια αντίδραση. Εμείς την απορρίπτουμε. Δεν έχει υπάρξει προς ώρας κάποια άλλη αντίδραση στο πεδίο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εν καιρώ πολέμου, που για όλους μας είναι ζωτική η ανάγκη να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας, τέτοια ζητήματα είναι απλά αδιάφορα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης (SΚΑΙ).

Μήνυμα στην ‘Άγκυρα

«Είναι πάγιες οι θέσεις της Τουρκίας που αφορούν το φερόμενο καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Βεβαίως, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απολύτως ανυπόστατοι. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το καθεστώς των νησιών. Η Ελλάδα έχει το απολύτως ελεύθερο, αδιατάρακτο, αδιαίρετο δικαίωμα να αναπτύσσει τις αμυντικές της δυνατότητες, την αμυντική της διάταξη, χωρίς καμία απολύτως συζήτηση» πρόσθεσε με έμφαση ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη αμυντικών δυνάμεων τόσο εντός της ελληνικής επικράτειας, όσο και στην Κύπρο, είναι ένα ζήτημα, το οποίο αφορά την κυριαρχία της χώρας».

«Οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών δεν είναι ζήτημα συζήτησης» διαμηνύει ο ΄Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

«Πλήρως προστατευμένη η Σούδα»

Τέλος, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι υπάρχει πλήρης προστασία της Σούδας και ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, τόσο από την πλευρά των Αμερικανών, όσο και από την πλευρά της Ελλάδας.

«Έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα προστασίας. Η αντιβαλλιστική αντιαεροπορική ομπρέλα της Ελλάδας έχει εγκατασταθεί και αναπτυχθεί. Άρα οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια» δηλώνουν πηγές της Κυβέρνησης.

Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος;

«Στο σύγχρονο περιβάλλον διπλωματίας, στις γεωπολιτικές εξελίξεις έχει καταργηθεί κάθε έννοια προβλεψιμότητας. Συνήθως οδηγεί σε επώδυνες διαψεύσεις» δηλώνουν αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος δύσκολα θα διαρκέσει για σύντομο διάστημα.

«Και για αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυνητικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να αφορούν προφανώς την οικονομία, ενδεχομένως τις όποιες μετακινήσεις πληθυσμών, δηλαδή την μετανάστευση, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα υπάρξουν» τονίζουν οι ίδιες πηγές.