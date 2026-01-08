Η «γαλάζια» κόντρα Καιρίδη – Δένδια συνεχίστηκε και στο καφενείο της Βουλής: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος»

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Νίκου Δένδια και Δημήτρη Καιρίδη, που το απόγευμα της Πέμπτης (8/10/26) αρχικά είχαν κόντρα μέσα στην αίθουσα της Βουλή, με αφορμή ένα επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, το επεισόδιο συνεχίστηκε και μετά, στο καφενείο της Βουλής, όπου ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης, βρέθηκαν, δίνοντας εξηγήσεις ο ένας στον άλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Δένδιας: Έλα εδώ πανάθεμά σε…

Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.

Δένδιας: Είσαι καλά; σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα.

Καιρίδης: Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος.

Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση.

Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το.

Στη συνέχεια και οι δύο επέστρεψαν στην ολομέλεια αλλά ο κύριος Καιρίδης μετά από λίγο αποχώρησε από τη Βουλή.

Το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, από το οποίο ξεκίνησε η κόντρα, είχε γίνει νωρίτερα, στην ολομέλεια της Βουλής.

Ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε μεταξύ άλλων και τον Δημήτρη Καιρίδη ότι ξέρει και κάνει «δουλίτσες…». Ο Δημήτρης Καιρίδης της είπε κάποια στιγμή «άσε μας κουκλίτσα μου». Τότε, ο Νίκος Δένδιας παρενέβη με ρόλο «πυροσβεστικό» αλλά τα πράγματα πήραν άλλη τροπή…

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θέλοντας να ηρεμήσει τα πνεύματα, ζήτησε από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας συγνώμη για την ατυχή αυτή έκφραση του κ. Καιρίδη λέγοντας πως είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος θα ζητήσει την διαγραφή της από τα Πρακτικά, «αδειάζοντας» τον γαλάζιο βουλευτή.

Ο Δημήτρης Καιρίδης όμως δεν έδειξε να συμφωνεί με την παρέμβαση Δένδια…

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στον Νίκο Δένδια ότι μπορεί να ζήτησε συγνώμη αλλά όπως φαίνεται αυτό αφορά εκείνον και όχι τον κ. Καιρίδη και τη ΝΔ που όπως βλέπεται συνεχίζει και εμμένει.

Ο κ. Καιρίδης, αμέσως μετά την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ζήτησε τον λόγο και επέμεινε λέγοντας πως είπε αυτή την φράση στην κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί του καταλόγισε ότι κάνει «δουλίτσες» και πρόσθεσε «από πούθεν αυτό προκύπτει. Δεν ζητάω συγνώμη… και δεν δέχομαι την υπεράσπιση κανενός…» «φωτογραφίζοντας» τον Νίκο Δένδια.

Αμέσως μετά πάντως, ο Δημήτρης Καιρίδης κατά την ομιλία του – από την οποία αρχικά αποχώρησε από τα υπουργικά έδρανα ο κ. Δένδιας – ανέφερε πως συμφωνεί να διαγραφεί η έκφραση «άσε μας ρε κουκλίτσα μου».

Το τηλεοπτικό σχόλιο Καιρίδη μετά τα όσα έγιναν

Το βράδυ της Πέμπτης (8/1/25) ο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο One, χαρακτήρισε τα όσα έγιναν ως «μια ατυχής στιγμή. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου».

Για την παρέμβαση Δένδια, σχολίασε: «Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι απλώς βουλευτής. Δεν το λέω αυτό με έπαρση… απέναντι και σε οποιονδήποτε υπουργό που επιχειρεί να παρέμβει και να εκτονώσει την κατάσταση. Με τις καλύτερες των προθέσεων ο Νίκος Δένδιας, δεν έχω καμία αμφιβολία. Μιλήσαμε και στη συνέχεια».

«Ας πέσουν οι τόνοι και ας πάμε παρακάτω» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης.