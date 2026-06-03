Πολιτική

Η Καρυστιανού προκαλεί Μητσοτάκη: «Θέλω ντιμπέιτ μαζί του, έχω πολλά να ρωτήσω – Πόσα κοστίζει το Μαξίμου κάθε μήνα;»

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ασκεί κριτική για οικονομία, εθνικά θέματα και διαχείριση της εξουσίας, ενώ επιχειρεί να διευρύνει την ατζέντα του νέου της κόμματος πέρα από τα Τέμπη
Μαρία Καρυστιανού
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του νέου κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» (Φωτογραφία αρχείου: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
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Με ευθεία πρόκληση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με σαφές μήνυμα ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν θα κινηθεί μόνο γύρω από τα Τέμπη, αλλά θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολιτικό στίβο, η Μαρία Καρυστιανού επιχείρησε, στη δεύτερη ενότητα της πρώτης συνέντευξής της μετά την ίδρυση του κόμματός της, να δώσει βάθος στην απόφασή της να κατέλθει στις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας την Τετάρτη (03.06.2026) στον ΑΝΤ1, η Μαρία Καρυστιανού επιχείρησε παράλληλα να διαχωρίσει τον αγώνα που έδωσε για την τραγωδία των Τεμπών από την επιλογή της να ιδρύσει κόμμα, επιμένοντας ότι η πολιτική της παρέμβαση δεν περιορίζεται στο πολύνεκρο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή της η κόρης της, Μάρθη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής της, καθώς η ίδια δήλωσε ότι επιθυμεί να βρεθεί απέναντί του σε δημόσιο ντιμπέιτ.

«Το όνειρό μου είναι να έρθω σε ένα ντιμπέιτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να θέσει ερωτήματα όχι μόνο ως πολιτικός αρχηγός αλλά και ως πολίτης. «Θέλω να τον ρωτήσω πολλά πράγματα. Θέλω να τον ρωτήσω για τα δημόσια ταμεία. Θέλω να τον ρωτήσω πόσο κοστίζει το Μαξίμου κάθε μήνα και πόσο κοστίζει η ζωή των πολιτικών», είπε.

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» διεύρυνε την κριτική της και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι τόσο στη Ρωσία όσο και στην Τουρκία. Χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένες αποφάσεις, έκανε λόγο για λανθασμένους χειρισμούς και για στάση που, κατά την άποψή της, δεν ανταποκρίνεται στα εθνικά συμφέροντα.

«Και για τα εθνικά θα τον ρωτήσω», είπε αναφερόμενη στον πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε την κριτική της με την πορεία της οικονομίας και της παραγωγής. «Γιατί δεν αναπτύσσεται ο πρωτογενής τομέας; Γιατί δεν βλέπουμε την ανάπτυξη όπως μας την παρουσιάζουν;» διερωτήθηκε, αμφισβητώντας ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία.

 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τραγωδία των Τεμπών, επιμένοντας ότι οι συνέπειές της ξεπερνούν τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης. «Τα Τέμπη δυστυχώς είχαν πολλές μάνες. Πολλές ορφάνεψαν εκείνο το βράδυ», ανέφερε, επιχειρώντας να συνδέσει το δυστύχημα με ευρύτερα ζητήματα κρατικής λειτουργίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, παρουσίασε το νέο πολιτικό εγχείρημα ως χώρο έκφρασης της κοινωνικής δυσαρέσκειας. «Το κίνημα Ελπίδα απευθύνεται σε όλους όσοι βλέπουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», σημείωσε, απευθύνοντας κάλεσμα σε πολίτες που, όπως είπε, έχουν απογοητευθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Οι «ταμπέλες», ο Τσίπρας και η αφετηρία από τα Τέμπη

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής της, η Μαρία Καρυστιανού επιχείρησε να περιγράψει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ως «πηγαίο κοινωνικό κίνημα» που δεν χωρά, όπως είπε, στα παλαιά σχήματα Αριστεράς και Δεξιάς, καταγγέλλοντας ότι επιχειρούν να της βάλουν «ταμπέλες» – «με είπαν ακροδεξιά κομμουνίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, άφησε σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «ξαναζεσταμένο φαγητό», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας, ενώ συνέδεσε ευθέως την απόφασή της να κατέλθει στην πολιτική με την υπόθεση των Τεμπών: «Αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, δεν θα με γνωρίζατε».

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