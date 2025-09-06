Η μαντινάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς πάσα κατεύθυνση: «Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις»

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025), στα πλαίσια της φετινής ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ δεν ανακοίνωσε μόνο φοροελαφρύνσεις, μειώσεις ΕΝΦΙΑ για ακριτικές περιοχές και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, αλλά είχε και πολιτικά μηνύματα για βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, καθώς και πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε μία μαντινάδα, γνωστή στην Κρήτη, που δείχνει πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις τους άλλους όταν είσαι στην εξουσία, γιατί θα τους ξαναβρείς μπροστά σου.

«Οι πολίτες μας ζητούν να ιδρώνουμε τη φανέλα», τόνισε ο πρωθυπουργός και χρησιμοποίησε μια κρητική μαντινάδα με πολλούς αποδέκτες.

«Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις. Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα», είπε από το βήμα της ΔΕΘ.