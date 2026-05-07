Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: «Να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα» – Η κίνηση – ματ που έριξε τους τόνους, μετά τη ΔΕΘ οι εκλογές

Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο, ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές. Τη σαφή αυτή θέση εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (07.05.2026), όταν ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης τον ρώτησε φωναχτά από το έδρανο για τον ακριβή χρόνο των εκλογών.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε χαλαρό κλίμα. Η απάντησή του, πάντως, δεν αναιρεί την ξεκάθαρη τοποθέτησή του στην πρωτολογία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027.

Με στόχο η «γαλάζια» ΚΟ να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και όχι «μίζερης εσωστρέφειας», ο πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές σε ειλικρινή διάλογο, θέτοντας όμως σαφή όρια. Το κλίμα αυτό επιχείρησε να αποτυπώσει και μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης, σημειώνοντας ότι «διαψεύστηκαν όλοι όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν» και χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις «ουσιαστικές και ευπρεπείς».

Στη δευτερολογία του, επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή, ανοίγοντας μάλιστα παράθυρο συνταγματικής κατοχύρωσης της επικοινωνίας βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση, «με όρους διαφάνειας». Παράλληλα, υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι η στήριξη που του παρείχαν οι βουλευτές αποτελεί «την καλύτερη απάντηση» σε όσους είχαν προεξοφλήσει το περιεχόμενο της συζήτησης και χαρακτηρίζοντάς το «κατάκτηση» της κυβέρνησης.

Στέλνοντας, δε, μήνυμα συστράτευσης, υπογράμμισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν «αποκλίσεις στον ενθουσιασμό» με τον οποίο ορισμένοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. «Πρέπει να δίνουμε και τις δύσκολες μάχες», φέρεται να σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια «σιωπηλή πλειοψηφία» που έχει ταυτίσει το μέλλον της με την πολιτική της ΝΔ και η οποία, όπως είπε, είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

Η κίνηση που έριξε τους τόνους

Καθοριστική για το κλίμα της συνεδρίασης θεωρήθηκε η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι οι βουλευτές της ΝΔ που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, μετά την άρση ασυλίας τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις.

Η τοποθέτηση αυτή λειτούργησε εκτονωτικά για μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς είχε προηγηθεί έντονη δυσαρέσκεια για τη διαφορετική αντιμετώπιση που, κατά πολλούς βουλευτές, είχαν οι εμπλεκόμενοι υπουργοί στην ίδια υπόθεση. Ωστόσο, οι αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς, για το επιτελικό κράτος και για τη σχέση υπουργών – βουλευτών κυριάρχησαν σε αρκετές παρεμβάσεις.

Μητσοτάκης για ΚΟ: «Το επιτελικό είχε την τιμητική του»

Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «χρήσιμο» το κλίμα που διαμορφώθηκε, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις αναφορές περί εσωκομματικής δυσαρέσκειας. Ερωτηθείς εάν υπήρξε «γκρίνια», ο πρωθυπουργός απάντησε: «Πολύ λίγη. Τι πάει να πει γκρίνια; Εσείς γκρίνια ψάχνετε». Με σκωπτική διάθεση, μάλιστα, σχολίασε πως «κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα», προσθέτοντας ότι είχε προαναγγελθεί περίπου πως η συνεδρίαση «θα γίνει Κούγκι». Σε ερώτηση για το αν «αγαπήθηκε τελικά το επιτελικό κράτος», ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Το επιτελικό είχε την τιμητική του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο».

Βορίδης: «Αστείες και γελοίες δικογραφίες»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος του βουλευτή, με αφορμή τις πρόσφατες δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Ο Μάκης Βορίδης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, κάνοντας λόγο για «αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μία ακτιβίστρια δικαστικό».

Ο πρώην υπουργός ζήτησε να μπει «τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής», χαρακτηρίζοντας «αστείες και γελοίες» τις δικογραφίες. «Θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι 300 βουλευτές», ανέφερε, διερωτώμενος αν «επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση» και ζητώντας «οριοθέτηση» της κοινοβουλευτικής δράσης.

«Δεν μας απαξιώνει μόνο η Κοβέσι»

Ο Θανάσης Ζεμπίλης, ένας εκ των πέντε βουλευτών που είχαν συνυπογράψει το άρθρο στα «ΝΕΑ», επέμεινε στην ανάγκη να απαντήσει η ΝΔ στο ερώτημα «τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «δεν μας απαξιώνει μόνο η Κοβέσι ως βουλευτές, αλλά και φίλα στην κυβέρνηση ΜΜΕ», ενώ τάχθηκε εκ νέου κατά της μείωσης του αριθμού των μελών της Βουλής.

Παρέμβαση Μητσοτάκη για τους «300»

Παρέμβαση στη συζήτηση έκανε και ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτηση του Θανάση Ζεμπίλη, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του με το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο πρωθυπουργός, αν και διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να απαντά ξεχωριστά σε κάθε παρέμβαση, ξεκαθάρισε ότι το θέμα δεν βρίσκεται στην ατζέντα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπενθύμισε ότι το Σύνταγμα προβλέπει από 200 έως 300 βουλευτές, σημειώνοντας πως «αυτό δεν είναι της παρούσης».

Η συζήτηση για το επιτελικό κράτος

Το επιτελικό κράτος βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών τοποθετήσεων, με αρκετούς βουλευτές να το υπερασπίζονται, αλλά και άλλους να ζητούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του.

Ο Νότης Μηταράκης δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Μάκη Βορίδη, λέγοντας ότι το επιτελικό κράτος συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023, ζητώντας όμως «σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος χαρακτήρισε το επιτελικό κράτος «επίτευγμα» της κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι «καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε». «Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος;» διερωτήθηκε, στρέφοντας τα βέλη του σε συναδέλφους που, όπως είπε, «αρνούνται να βγουν στη μάχη».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιάννης Παππάς, ο οποίος χαρακτήρισε το επιτελικό κράτος «σημαντική μεταρρύθμιση», σημειώνοντας ότι η κριτική πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο βελτίωσης «με έμφαση στην ευθύνη και τη λογοδοσία».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη αυτοκριτικής και στη διατήρηση της συνοχής της παράταξης. «Ενότητα χωρίς σιωπή. Αυτοκριτική χωρίς αυτοϋπονόμευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «δεν έχουμε αντίπαλο μέσα στην αίθουσα». Υπερασπίστηκε παράλληλα το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι σημαίνει «καλύτερη λειτουργία και συντονισμό της κυβέρνησης».

Αιχμές για εξωκοινοβουλευτικούς και υπουργούς

Ιδιαίτερο βάρος απέκτησαν οι παρεμβάσεις που αφορούσαν τη σχέση υπουργών και βουλευτών, αλλά και τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών στελεχών.

Ο Χρήστος Μπουκώρος άφησε αιχμές για τη λειτουργία εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, λέγοντας ότι «δεν πιστεύω ότι είναι το ίδιο εξωκοινοβουλευτικός και κοινοβουλευτικός». Υποστήριξε ότι ο κοινοβουλευτικός υπουργός ελέγχεται διαρκώς από τη Βουλή και το εκλογικό σώμα, ενώ προειδοποίησε ότι δημιουργείται η εικόνα πως υπάρχουν «οι δικοί μας και οι άλλοι εντός των τειχών».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν λαϊκίζει ο βουλευτής που ζητά χρονοδιάγραμμα έργου· ο υπουργός λαϊκίζει που δεν έχει χρονοδιάγραμμα».

Στις δυσλειτουργίες του επιτελικού κράτους στάθηκε και ο Μίλτος Χρυσομάλλης, επισημαίνοντας ότι οι βουλευτές συχνά «δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν», ενώ συνέδεσε το πρόβλημα και με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης σημείωσε ότι «οι διαφορετικές απόψεις δεν είναι παραφωνία, είναι συνομιλία με τους πολίτες που ανησυχούν», ενώ αποκάλυψε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν είχε ενημερωθεί για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Βολές Καιρίδη στους διαφωνούντες

Αιχμές προς τους βουλευτές που διαφοροποιούνται άφησε, κατά πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, λέγοντας ότι οι διαφοροποιήσεις πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του να αναγράφεται στα ψηφοδέλτια ο αριθμός των σταυρών που έχει λάβει κάθε βουλευτής. «Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις «να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις».

Καρφιά Γεωργιάδη, Πλεύρη και Μαρκόπουλου για Δένδια

«Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, φωτογραφίζοντας την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στην Πορτογαλία για επίσημη επίσκεψη. Ο υπουργός Υγείας, σε υψηλούς τόνους, υποστήριξε ακόμη ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα», επαναφέροντας την εσωκομματική συζήτηση για το ποιοι υπουργοί σηκώνουν το βάρος της δημόσιας αντιπαράθεσης. Πρόσθεσε δε πως «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα», παραπέμποντας στην παλαιότερη παρουσία του υπουργού Άμυνας σε εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Το θέμα της δημόσιας παρουσίας των υπουργών έθεσε και ο Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους». Με τη φράση αυτή, ο υπουργός Μετανάστευσης έδειξε προς την ανάγκη συνολικότερης υπεράσπισης της κυβερνητικής πολιτικής από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος αντιπαρέβαλε το «επιτελικό κράτος» με το «επιλεκτικό κράτος». «Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά», ανέφερε. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απευθύνθηκε, μάλιστα, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να υπάρξει πιο συστηματική αξιολόγηση της παρουσίας των στελεχών. «Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη», είπε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο η Συνταγματική Αναθεώρηση

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Θανάσης Πλεύρης έκανε λόγο για «την πρώτη συνταγματική αναθεώρηση με ταυτοτικές αλλαγές», προτείνοντας «απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού», αλλά και σύνδεση της πολιτικής συμμετοχής με τη στρατιωτική θητεία.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, διανεμήθηκε στους βουλευτές το κείμενο με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Στο κείμενο, που δόθηκε πριν την ομιλία του πρωθυπουργού, επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση των βουλευτών για την αναθεώρηση του Συντάγματος «ξεπέρασε κάθε προσδοκία», ενώ τονίζεται πως οι παρεμβάσεις και οι παρατηρήσεις τους «ανέδειξαν νέες θεματικές και σύγχρονες προκλήσεις που απαιτούν συνταγματική κατοχύρωση».

Πρόταση για… ψυχοτεχνικά τεστ σε υποψήφιους βουλευτές

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Τάσου Δημοσχάκη, ο οποίος πρότεινε, μεταξύ άλλων, αύξηση στο 6% του ορίου εισόδου στη Βουλή, αλλαγές στην κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων και «ψυχοτεχνικά τεστ» για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Η αποστροφή αυτή προκάλεσε και το σχόλιο του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, ψυχιάτρου στο επάγγελμα, ο οποίος πήρε τον λόγο αμέσως μετά: «Είναι τυχαίο που μιλάω μετά από αυτήν την πρόταση, μη με κοιτάτε».

Παρέμβαση Μητσοτάκη για τη σχέση υπουργών – βουλευτών

Στον ρόλο του βουλευτή της περιφέρειας αναφέρθηκε ο Βασίλης Γιόγιακας, λέγοντας ότι «είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει τη φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω». Ο βουλευτής Θεσπρωτίας έκανε αναφορά και στο πρόσφατο επεισόδιο με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, με αφορμή επίκαιρη ερώτησή του για τη χρηματοδότηση του οδικού άξονα της Ηγουμενίτσας, υπόθεση που είχε προκαλέσει ένταση στη Βουλή.

Για το θέμα παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας διπλό μήνυμα τόσο προς τα μέλη της κυβέρνησης όσο και προς τους βουλευτές. Ο πρωθυπουργός μετέφερε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα την ενόχλησή του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι έχει «την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό».

«Ακόμα και η άρνηση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αντίστοιχη ευθύνη έχουν και οι βουλευτές, οι οποίοι, όπως είπε, εκπροσωπούν ταυτόχρονα την εκλογική τους περιφέρεια αλλά και την επικράτεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε, μάλιστα, ότι η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας «δεν είναι σήμερα συνταγματικά κατοχυρωμένη» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το ζήτημα να απασχολήσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 60. Υπογράμμισε, πάντως, ότι η ανάδειξη τοπικών ζητημάτων είναι «απολύτως θεμιτή», αλλά ένα επιτελικό κράτος οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα, καθώς «τα αιτήματα θα είναι πάντα πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είναι «αναφαίρετο δικαίωμα» των βουλευτών να καταθέτουν ερωτήσεις προς τους υπουργούς, αναγνωρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει μεταφερθεί στους υφυπουργούς. «Δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς», είπε, ζητώντας η αντιμετώπιση των βουλευτών να είναι πάντοτε κόσμια.

Η γραμμή της συσπείρωσης

Παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις και τις επιμέρους αιχμές, η ανάγκη ενότητας και συσπείρωσης κυριάρχησε σχεδόν σε όλες τις παρεμβάσεις.

Ο Γιώργος Στύλιος τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε ενωμένοι», θέτοντας ως στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Ο Βασίλης Υψηλάντης σημείωσε ότι «η κοινωνία δεν ζητά από εμάς εσωστρέφεια», ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι «οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους».

Ο Φώντας Μπαραλιάκος επιχείρησε να αποφορτίσει το κλίμα γύρω από την παρέμβαση των πέντε βουλευτών για το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι «ούτε αντάρτες υπάρχουν, ούτε υποκινούμενες ομάδες». «Ανησυχούντες βουλευτές υπάρχουν, που εκφράζουν την αγωνία τους», σημείωσε.

Το κλείσιμο Μητσοτάκη και το ραντεβού του Ιουλίου

Στο κλείσιμο της εξάωρης συνεδρίασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους βουλευτές για την «πολύ ουσιαστική συζήτηση», επισημαίνοντας ότι τοποθετήθηκαν περισσότεροι από τους μισούς με «ενεργή διάθεση». Προανήγγειλε, μάλιστα, νέα συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Ιούλιο, με αντικείμενο προτάσεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον τόνο της συνεδρίασης, λέγοντας ότι «διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν». Όπως σημείωσε, οι τοποθετήσεις ήταν «ουσιαστικές και ευπρεπείς», στοιχείο που, κατά τον ίδιο, αρμόζει σε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα «που έχει δώσει και έχει κερδίσει μεγάλες μάχες». Υπενθύμισε, δε, ότι και ο ίδιος, όταν ως βουλευτής ασκούσε «εποικοδομητική κριτική», δεν θεώρησε ποτέ ότι ήταν «ξένο σώμα» ή «αντάρτης».

Αναφερόμενος στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι υπάρχει ένας «πυρήνας αναθεωρητέων άρθρων» επαρκής για να προχωρήσει η κατάθεση της πρότασης και η συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Για το ενδεχόμενο ενιαίου ψηφοδελτίου, ανέφερε ότι το θέμα συζητείται στο υπουργείο Εσωτερικών και ότι, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν έχει αντίρρηση σε «σημειακές αλλαγές» στην εκλογική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο του βουλευτή. Όπως είπε, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία η κυβέρνηση στηρίζεται πρωτίστως στους βουλευτές της, αν και ο πρωθυπουργός έχει τη διακριτική ευχέρεια να αξιοποιεί και εξωκοινοβουλευτικά στελέχη. Χαρακτήρισε σύνθετα τα ζητήματα ενδεχόμενων ασυμβιβάστων, ενώ επισήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή «πρέπει να ενισχυθεί». Κατά τον ίδιο, ο βουλευτής δεν εκπροσωπεί μόνο την Επικράτεια, αλλά και την εκλογική του περιφέρεια, γι’ αυτό και πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά ότι η επικοινωνία του με τη δημόσια διοίκηση, «με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας», δεν είναι κατακριτέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε άρση ασυλίας, παρότι –όπως είπε– είχαν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο, οι οποίες θεωρήθηκαν «αθέμιτη παρέμβαση» στη δημόσια διοίκηση. «Δεν υπάρχει βουλευτής που έχει πολιτικό γραφείο και να μην έχει κληθεί να κάνει κάποιου είδους παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση ως αποτέλεσμα αιτήματος πολίτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όσο το κράτος εκσυγχρονίζεται και ψηφιοποιείται, τέτοια αντικείμενα παρέμβασης περιορίζονται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε εκ νέου το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι «άκουσε καλά λόγια» παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις. Αναγνώρισε ότι επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά χαρακτήρισε «κατάκτηση» της κυβέρνησης τη διαδικασία προγραμματισμού, συντονισμού και στοχοθεσίας. «Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας, υιοθετώντας τη φράση περί «ιδρώματος της φανέλας». «Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», είπε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν «αποκλίσεις στον ενθουσιασμό» με τον οποίο ορισμένοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Το σχόλιο αφορούσε, όπως είπε, και υπουργούς που προτιμούν να παρεμβαίνουν σε «προστατευμένο περιβάλλον», αλλά και στελέχη που οφείλουν να «τσαλακώνονται» και να υπερασπίζονται δύσκολες πολιτικές. «Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τις δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να βλέπουν «το ποτήρι μισογεμάτο», υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος. Επέμεινε, ωστόσο, ότι υπάρχει μια «σιωπηλή πλειοψηφία» πολιτών που έχουν ταυτίσει το μέλλον τους και το μέλλον των οικογενειών τους με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. «Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που η ΝΔ παίρνει στις δημοσκοπήσεις», ανέφερε, εκτιμώντας ότι καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν μπορεί να εκφράσει αυτούς τους πολίτες.

Κλείνοντας, έθεσε ως κεντρικό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης την οικονομία και το κόστος ζωής, το οποίο χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία». Όπως είπε, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, παρά μόνο ο δρόμος της γρήγορης ανάπτυξης, της δημιουργίας πλεονασμάτων και της στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. «Τελικά το παιχνίδι θα κερδηθεί ή θα χαθεί εκεί που κερδίζεται συνήθως: στο πεδίο της οικονομίας», τόνισε, δίνοντας εκ νέου ραντεβού με τους βουλευτές για τον Ιούλιο και θέτοντας ως στόχο κάτι που, όπως είπε, «δεν έχει ξαναγίνει»: τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.