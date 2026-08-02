Πολιτική

Μητσοτάκης για συντριβή ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Οδύνη για τους δύο μαχητές που έπεσαν στον πόλεμο με τις φωτιές»

Ο πρωθυπουργός, τόνισε μεταξύ άλλων τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επιχειρούσαν τα μέλη του πληρώματος
Κυριάκος Μητσοτάκης
Photo / Eurokinissi
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, το οποίο κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στον Έλληνα συντονιστή και στον Δανό χειριστή, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο τις Ψάθας κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες – ειδικά για τα εναέρια μέσα μας».

«Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», ανέφερε ακόμη στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Η τραγωδία σημειώθηκε την ώρα που τα δύο ελικόπτερα συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η απώλεια των δύο μελών του πληρώματος έχει προκαλέσει θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

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