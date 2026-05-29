Πολιτική

Η Μαρία Καρυστιανού εύχεται στους υποψήφιους των Πανελληνίων εξετάσεων – «Εσείς κρατάτε την πένα της ιστορίας σας»

Το βίντεο έχει τραβηχτεί στο ιατρείο της με την Μαρία Καρυστιανού φορώντας μάλιστα και στηθοσκόπιο να απευθύνεται στους μαθητές που περνούν τη δοκιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων
Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Λεωνίδας Τζέκας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το δικό της μήνυμα για τους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες εξετάσεις έδωσε μέσω βίντεο η Μαρία Καρυστιανού.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί στο ιατρείο της με την Μαρία Καρυστιανού φορώντας μάλιστα και στηθοσκόπιο να απευθύνεται στους μαθητές που περνούν τη δοκιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων.

«Κάθε χρόνο τέτοια εποχή επιστρέφει το ίδιο σφίξιμο εδώ ψηλά στο στέρνο κι ας έχουν περάσει χρόνια, ίσως γιατί το σώμα θυμάται και η ψυχή δεν ξεχνά ποτέ στιγμές που δοκιμάστηκε», αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού και συνεχίζει.

«Δεν θέλω να σας πω λόγια τετριμμένα. Επιλέξτε μου να μιλήσω ως μαμά με την αγάπη και τον σεβασμό που σας αξίζει. Αυτό το συναίσθημα του βάρους και της αγωνίας για την επιτυχία μην το φοβηθείτε και μην το αφήστε να σας λυγίσει.

Η ζωή που ανοίγεται θα έχει δοκιμασίες και προκλήσεις, στιγμές δύσκολες αλλά και όμορφες ευκαιρίες. Να θυμάστε ότι σε κάθε μάχη που δίνετε αφήνετε το δικό σας μοναδικό αποτύπωμα και στα δύσκολα κερδίζετε σε εμπειρία σε ανάστημα.

Εξάλλου η ζωή μας σφυρηλατεί, μας λαξεύει για να βρούμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβώς αυτό που ονειρευτήκατε, μην χάσετε την πίστη σας, μην πιστέψετε ότι η αξία σας χωράει σε ένα αποτέλεσμα.

Σας εύχομαι να ανακαλύψετε το δικό σας μονοπάτι, αυτό που θα σας φέρει πιο κοντά στα όνειρα στην ευτυχία και την προσωπική δικαίωση. Να είστε ήδη υπερήφανοι για τον δρόμο που διανύστε για τον κόπο και στο σθένος σας. Να θυμάστε ότι η συνέχεια της ιστορίας σας δεν έχει γραφτεί ακόμα και εσείς κρατάτε την πένα. Ολόψυχα κάθε επιτυχία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
143
119
88
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κανέλλη κατά Τσίπρα για την ΕΛΑΣ: «Πήγε να το παίξει βίντατζ, το influencing δεν περνάει πια»
Η βουλευτής του ΚΚΕ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συμπόρευσης του πρώην πρωθυπουργού με την Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας πως «όταν έχεις συγκυβερνήσει με τον Καμμένο, όλα είναι πιθανά»
Λιάνα Κανέλλη
Ο Αυγερινός «μαζεύει» τα σενάρια συνεργασίας για το κόμμα Καρυστιανού: Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ζητά αυτοδυναμία
Ο δημοσιογράφος επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε μετά τη δήλωσή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται σενάριο σύμπραξης ή συγκυβέρνησης με τα κόμματα της παλιάς Μεταπολίτευσης
Θανάσης Αυγερινός
Κυριάκος Μητσοτάκης για τους υποψήφιους στις Πανελλήνιες: Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, καλή επιτυχία
«Αν αυτές τις ημέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε τη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550 με ψυχολόγους και ειδικούς»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
8
Newsit logo
Newsit logo