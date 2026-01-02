Η συνέντευξη Δούκα «άναψε φωτιές» στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου – Πήγε «περίπατο» το πνεύμα των Χριστουγέννων

Μπορεί να συνεχίζονται οι γιορτές, αλλά το πνεύμα των Χριστουγέννων, φαίνεται ότι ξεχάστηκε πολύ γρήγορα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, μάλλον …τρικυμία έρχεται στον δρόμο προς το Συνέδριο του κόμματος, αφού οι διαφορετικές απόψεις δίνουν και παίρνουν, και μαζί τους όσοι τις καταθέτουν, μετράνε δυνάμεις πριν μπουν σε θέση μάχης…

Τελευταίο παράδειγμα, η συνέντευξη του Χάρη Δούκα στο Action 24 που «άναψε φωτιές» ενόψει Συνεδρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει δημόσια προτάσεις για τη λειτουργία και την πορεία του ΠΑΣΟΚ στο εξής, οι τελευταίες όμως, υποκρύπτουν αιχμές ακόμα και για τον τρόπο που θα συγκροτηθούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές, ακριβώς τη στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης πασχίζει να πείσει ότι το κόμμα του είναι η μόνη σοβαρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενός συμμετοχικού και όχι κλειστού ΠΑΣΟΚ, ώστε η βάση του να νιώθει ότι συμμετέχει και συνδιαμορφώνει, ο Χάρης Δούκας ζήτησε δύο πράγματα. Αφενός να υπάρξει μία Επιτροπή Ψηφοδελτίων και όχι μόνον ένας επικεφαλής, όπως τώρα, κατι πάντως που συμβαίνει παραδοσιακά στο ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να συγκροτηθεί και αυτή τη φορά στην πορεία προς τις κάλπες. Αφετέρου, πρότεινε να προχωρήσουν σε προκριματικές εκλογές, προκειμένου να κινητοποιηθεί στην πράξη η βάση του κόμματος, το τελευταίο να κάνει ‘άνοιγμα’ στην κοινωνία και τα μέλη του να δείξουν τον δρόμο για το ποιους επιθυμούν να δοκιμαστούν στη βάσανο των εκλογών και τελικά να τους εκπροσωπήσουν στη Βουλή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπονοείται ότι υπάρχει κίνδυνος κάτι που αφορά πολύ κόσμο στο ΠΑΣΟΚ να αποφασιστεί σε ‘κλειστό κύκλο’ ανθρώπων κοντά στον πρόεδρο. Κάτι που όσοι δεν βρίσκονται σε αυτόν, θέλουν να αποτρέψουν, ιδιαιτέρως στην πορεία προς το Συνέδριο, οπότε και θα …ξαναμετρηθούν οι δυνάμεις όλων στο εσωτερικό του κόμματος.

Κατά τα λοιπά, εστία διαφωνίας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ παραμένει και η πρόταση του Χάρη Δούκα η μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ να καταγραφεί ως συνεδριακή απόφαση, αφού ψηφιστεί από το σώμα του συνεδρίου. «Όσο αφήνουμε τα πράγματα ανοιχτά και στο φλου, υπάρχουν κίνδυνοι», είπε, τονίζοντας ότι αν σε ένα συνέδριο όλα τα μέλη αποφασίσουν συλλογικά κάτι, ανεξαρτήτως των προσωπικών απόψεων του καθενός, αυτό θα τηρηθεί. Την ίδια στιγμή, δε, επανέρχεται για να τονίσει ότι η απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία δε σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, αλλά διάλογος με όσους θεωρούν ότι χρειάζεται προοδευτική αλλαγή και θέλουν να συμμετάσχουν στον διάλογο.

Άλλη εστία διαφωνίας αυτή, αφού από την πρότασή του ο δήμαρχος Αθηναίων δεν εξαιρεί τον Αλέξη Τσίπρα και το επικείμενο κόμμα του, ούτε και εκείνο της Μαρίας Καρυστιανού εφόσον συσταθεί, ή ακόμα ακόμα και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον βαθμό βεβαίως που όλα αυτά θα επιθυμούν επίσης να μπουν σε μία τέτοια συζήτηση.