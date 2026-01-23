Πολιτική

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας: Επαναλαμβάνει τα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Πλοίο του τουρκικού ναυτικού

Τις πάγιες θέσεις της περί δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και περί «αποστρατικοποιημένων» νησιών στο Αιγαίο επαναφέρει η Τουρκία με δύο NAVTEX. Το εντυπωσιακό είναι πως η διάρκεια τους αγγίζει… τα δύο χρόνια!

Οι δύο τουρκικές NAVTEX έρχονται να επαναλάβουν – παρά να θέσουν νέες – αξιώσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και μάλιστα λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία – χωρίς να έχει ακόμη οριστεί – προσδιορίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Ίσως αποκτά ξεχωριστή σημασία ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις εκδίδονται από τους Σταθμούς της Σμύρνης και της Αττάλειας σε μια περίοδο που η Ελλάδα, τόσο μέσω του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, όσο και δια μέσου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια – διακηρύσσει το νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμά της βάσει του Δικαίου της Θάλασσας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Η πρώτη NAVTEX – που έφερε στο φως της δημοσιότητας η «Καθημερινή» – είναι «γενική υπενθύμιση» περί εκπομπής αγγελιών «που καλύπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, τα όρια της οποίας μένει να οριοθετηθούν από τα παράκτια κράτη». Επισημαίνεται δε ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

navtex

Η δεύτερη NAVTEX αναφέρει ονομαστικά τα νησιά, τα οποία – σύμφωνα με την Άγκυρα – είναι υπό καθεστώς «μόνιμης αποστρατικοποίησης» (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου). Η τουρκική NAVTEX παραθέτει και τις Διεθνείς Συνθήκες (Διάσκεψη του Λονδίνου του 1914, Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και Συνθήκη των Παρισίων του 1947) που κατά την Άγκυρα τεκμηριώνουν ότι «δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

navtex

Αφού σημειώνει πως ανά χρονικά διαστήματα «κάποιοι σταθμοί» – χωρίς να κάνει ονομαστική αναφορά στην Ελλάδα ή στην Υδρογραφική Υπηρεσία της – εκδίδουν ειδοποιήσεις για στρατιωτικά γυμνάσια στα χωρικά ύδατα των εν λόγω νησιών, κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους στη ναυσιπλοΐα «κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών».

Πηγή: Onalert.gr

