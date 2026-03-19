Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκια στη Βουλή

Μετά την άγρια κόντρα που ξέσπασε την Τετάρτη (18.3.26) ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον Άδωνι Γεωργιάδη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και αργά το βράδυ της Τετάρτης δημοσίευσε το βίντεο με τον υπουργό Υγείας να τρώει κρακεράκια.

Σημειώνεται πως χθες Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Βουλή με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Στο βίντεο φαίνεται ο Άδωνις Γεωργιάδης δίπλα στην Ειρήνη Αγαπηδάκη και να τρώει ένα κρακεράκι, ενώ στη συνέχεια έδωσε το πακέτο με τα κρακεράκια σε συνεργάτιδά του.

Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια!

Στο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στο TikTok, γράφει επικριτικά: «Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Την Τετάρτη η συνεδρίαση της Βουλής διακόπηκε προσωρινά καθώς προκλήθηκε ένταση όταν έγινε γνωστό ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε με τον κινητό της τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό», υποστηρίζοντας ότι «αυτό απαγορεύεται στην ολομέλεια» και ζητώντας την παρέμβαση του προεδρείου.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη βιντεοσκόπηση συναδέλφων εντός του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι «οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες» και ότι «το προεδρείο θα λάβει μέτρα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο κατά του Άδωνι Γεωργιάδη όσο και κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας «αήθη επίθεση» εις βάρος της και κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που «δεν τιμούν το Κοινοβούλιο».

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε τον λόγο, ζητώντας «συγγνώμη» από τους συναδέλφους του «γιατί με έπιασε το στομάχι μου και πήρα λίγα κρακεράκια».