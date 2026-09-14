Πολιτική

ΕΛΑΣ για επιδόματα ανεργίας: «Απάνθρωπη η κυβερνητική πολιτική»

ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα (Φωτογραφία αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Πέτρος Κατσάκος
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου, με ανάρτησή της στα social media. Η εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τα επιδόματα ανεργίας ως πρόβλημα για την οικονομία, ενώ, όπως υποστήριξε, δεν επιδεικνύει την ίδια στάση απέναντι στις απευθείας αναθέσεις, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε φαινόμενα διαφθοράς και διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε τα επιδόματα «ψίχουλα που δίνουν ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες», επισημαίνοντας ότι οι σχετικές κυβερνητικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν προσωπικές απόψεις μεμονωμένων στελεχών, αλλά εντάσσονται, κατά την ίδια, σε κεντρική στρατηγική του πρωθυπουργού.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου άσκησε επίσης κριτική στην επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι, ενώ έχουν θεσπιστεί πολυάριθμα «pass», τώρα σχεδιάζονται παρεμβάσεις που ενδέχεται να περιορίσουν την προστασία των ανέργων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Μάκη Βορίδη, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιούνται περισσότεροι από 700.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι, καθώς και οι εποχικά εργαζόμενοι. Μεταξύ αυτών συμπεριέλαβε εκπαιδευτικούς, πυροσβέστες και εργαζομένους στον πολιτισμό, στις κατασκευές, στην εστίαση και στον τουρισμό.

Κατά την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, οι συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες παρουσιάζονται συλλήβδην ως «φυγόπονοι» που επιλέγουν να στηρίζονται στα επιδόματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και η εποχικότητα της εργασίας τους.

«Αυτή δεν είναι απλώς αντεργατική πολιτική. Είναι απάνθρωπη», ανέφερε καταλήγοντας, αποδίδοντας την πολιτική ευθύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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