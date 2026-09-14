Άδωνις Γεωργιάδης μετά τον θάνατο Μαζωνάκη: Αυστηρότερο πλαίσιο για longevity και αναγεννητική ιατρική – Επιτροπή μέσα στην εβδομάδα

Νέο και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες longevity, την αναγεννητική ιατρική και σειρά συναφών ιατρικών πράξεων προαναγγέλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη συζήτηση να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη ένταση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα χαρτογραφήσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί αλλαγές.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας τη Δευτέρα (14.09.2026) στο ERTnews, αναφέρθηκε εκτενώς στις υπηρεσίες μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής, αλλά και στη συζήτηση που άνοιξε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι βαριές ιατρικές πράξεις, όπως η πλασμαφαίρεση, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο.

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Όπως ανέφερε, η πλασμαφαίρεση αποτελεί «βαριά ιατρική πράξη», η οποία ενέχει κινδύνους για τη ζωή του ασθενούς και, κατά συνέπεια, πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και υπό σαφείς προϋποθέσεις.

«Δεν θα απαγορεύσω στην Ελλάδα το longevity»

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε πάντως να διαχωρίσει την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων από μια συνολική απαγόρευση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

«Δεν θα απαγορεύσω στην Ελλάδα το longevity», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα διεθνώς, με σημαντική παρουσία σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία.

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Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, αλλά στο γεγονός ότι η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη έχει προχωρήσει ταχύτερα από τη νομοθεσία.

«Δεν είναι εύκολη η δουλειά», παραδέχθηκε, σημειώνοντας ότι απαιτείται σαφές πλαίσιο που θα ξεχωρίζει ποιες θεραπείες έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και ποιες όχι.

Επιτροπή μέσα στην εβδομάδα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα συσταθεί επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει το υφιστάμενο καθεστώς γύρω από τις υπηρεσίες longevity, την αναγεννητική ιατρική και τις σχετικές ιατρικές πράξεις.

Η επιτροπή θα έχει εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταθέσει τις εισηγήσεις της και στη συνέχεια θα ακολουθήσει νομοθετική παρέμβαση.

Στόχος, όπως εξήγησε ο υπουργός, δεν είναι να τεθούν συλλήβδην εκτός πλαισίου οι θεραπείες αντιγήρανσης ή μακροζωίας, αλλά να διαχωριστούν εκείνες που στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα από πρακτικές που είτε δεν έχουν επαρκή τεκμηρίωση είτε πραγματοποιούνται σε χώρους που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η δημιουργία σαφούς καταλόγου εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων θεραπειών, ώστε τόσο οι γιατροί όσο και οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες πρακτικές θεωρούνται επιστημονικά αποδεκτές.

Στο μικροσκόπιο και η διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, με τον υπουργό Υγείας να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν «παράθυρα» στο σημερινό καθεστώς.

Όπως εξήγησε, η άμεση και η έμμεση διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών απαγορεύονται ήδη, ωστόσο η δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού για επιστημονικά ζητήματα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιείται ως όχημα εμπορικής προβολής.

Μια από τις σκέψεις που εξετάζονται είναι να θεσπιστεί προηγούμενος έλεγχος από τους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους πριν από την παρουσίαση μιας νέας θεραπείας σε μέσα ενημέρωσης, ιστοσελίδες ή κοινωνικά δίκτυα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται ακόμη για ειλημμένη απόφαση, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνεται από τον εκάστοτε υπουργό.

«Δεν μπορεί ο υπουργός να κρίνει αν κάτι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Ας το κρίνουν οι γιατροί», ανέφερε.

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε παράλληλα ότι καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του υπουργείου θα διαβιβαστούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον επιβεβαιωθεί το σχετικό υλικό.

Μάλιστα, αναφερόμενος σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προβάλλονται ή παρέχονται θεραπείες χωρίς την απαραίτητη επιστημονική ή θεσμική βάση, έκανε λόγο για «απάτη».

Όπως υπογράμμισε, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από τον θεσμικά αρμόδιο μηχανισμό και όχι αποσπασματικά, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχουν παραβάσεις της νομοθεσίας.

Η συγγνώμη στην οικογένεια Μαζωνάκη

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συγγνώμη που απηύθυνε προς την οικογένειά του.

«Υπάρχει μια ευθύνη εδώ», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αισθάνθηκε την ανάγκη, ως υπουργός Υγείας, να ζητήσει συγγνώμη από τους γονείς που έχασαν το παιδί τους.