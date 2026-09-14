Νέα πρόκληση από την Τουρκία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας: «Η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές»

Με μια προκλητική ανακοίνωση επέλεξε να απαντήσει η Τουρκία στην Αθήνα, ανήμερα της επετείου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, απορρίπτοντας τις ελληνικές αναφορές ως «αβάσιμες» και επαναφέροντας τις κατηγορίες περί «σφαγών και καταστροφών» από την Ελλάδα στην Ανατολία.

Η αντίδραση της Τουρκίας για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ήρθε λίγες ώρες μετά το μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου. «Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται», διαμήνυσε η Αθήνα, με την Άγκυρα να απαντά καλώντας τις ελληνικές αρχές να επιδείξουν «σοβαρότητα και κοινή λογική».

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Η Ελλάδα τιμά σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία έχει καθιερωθεί με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.

Στην επετειακή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στον βίαιο ξεριζωμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού από τις πατρογονικές του εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922.

«Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές», σημειώνει το ΥΠΕΞ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα: «Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».

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Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (14.09.2026) 🔗 https://t.co/wiH2LlDVs1 https://t.co/Wuo1gk5L4F — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 14, 2026

Η Τουρκία αντεπιτίθεται με κατηγορίες κατά της Ελλάδας

Η απάντηση από την άλλη πλευρά του Αιγαίου δεν άργησε να έρθει. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις θέσεις της Αθήνας και επιχείρησε να αντιστρέψει την ιστορική κατηγορία, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Ελλάδας.

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να κατακτήσει και να εισβάλει στην Ανατολία», αναφέρει.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Άγκυρα καλεί τις ελληνικές αρχές «να ενεργήσουν με σοβαρότητα και κοινή λογική», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην απόρριψη της ελληνικής ανακοίνωσης. Επαναφέρει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της περιόδου, κατηγορώντας ευθέως την Ελλάδα για βιαιοπραγίες εις βάρος του άμαχου πληθυσμού.

«Η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», υποστηρίζει.

Yunanistan’da 14 Eylül 2026 Tarihinde Yapılan Açıklamalar Hk. https://t.co/vD2KPX5lSP https://t.co/GT7uT3llAJ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 14, 2026

Η αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης

Η τουρκική ανακοίνωση επιχειρεί να στηρίξει την επιχειρηματολογία της και στη Συνθήκη της Λωζάνης, επικαλούμενη συγκεκριμένα το άρθρο 59.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα «αναγνώρισε αυτά τα εγκλήματα και συμφώνησε να καταβάλει αποζημιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης».