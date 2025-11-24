«Ιθάκη»: Η αναφορά στο Μάτι – 7 σελίδες μόνο από τον Αλέξη Τσίπρα για μια ανείπωτη τραγωδία

Ένα από τα μικρότερα κεφάλαια του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα αφορούσε στην τραγωδία στο Μάτι. Και ναι μεν μιλάει για την πιο σκοτεινή και οδυνηρή και τραυματική διαδικασία της πρωθυπουργικής του διαδρομής αλλά για ακόμα μια φορά δεν αποδέχεται ότι γνώριζαν για τους νεκρούς πολύ πριν ανακοινωθούν.

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για «διεστραμμένη προπαγάνδα», «λες και οι νεκροί είναι μολυβένια στρατιωτάκια». Γράφει στην Ιθάκη: «Δεν μπορώ να μη σημειώσω την απόσταση που χωρίζει τη δική μου στάση εκείνες τις δύσκολες ώρες από τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Τέμπη. Κανέναν σταθμάρχη δεν υπέδειξα ως υπεύθυνο. Αντίθετα, υπερασπίστηκα τους πυροσβέστες, τους λιμενικούς, τους αστυνομικούς, τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Εκεί ήμουν και δεν είχα σκοπό να αποδράσω από τις ευθύνες μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τίτλος του κεφαλαίου, είναι «Μια ανείπωτη τραγωδία» και βρίθει αυτοαναφορικότητας γιατί περιγράφει πως ένιωσε ο ίδιος και μάλιστα προκάλεσε την οργή συγγενών των θυμάτων οι οποίοι επιμένουν ότι πασχίζει να πείσει τους αναγνώστες ότι δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τα γεγονότα.

Ο πρώην πρωθυπουργός στις επτά σελίδες στις οποίες κάνει αναφορά στο Μάτι εμφανίζει τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και όλους όσοι συμμετείχαν στην περίφημη σύσκεψη απλά συντετριμμένους. Και ενώ όλοι τότε είχαμε εικόνα για τους νεκρούς από πολύ νωρίς αναφέρει: «Έδωσα αμέσως εντολή στον Τζανακόπουλο να το ανακοινώσει, πράγμα που έκανε στις 2.30 το πρωί. Η χώρα έπρεπε να ενημερωθεί. Και όσο περνούσε η ώρα η έκταση της τραγωδίας μεγάλωνε. Γινόταν ασήκωτη».