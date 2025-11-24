Συμβαίνει τώρα:
«Ιθάκη»: Η απίστευτη ερώτηση του Τάιλερ Μακμπέθ στην Μπέττυ Μπαζιάνα – «Πως θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Μαξίμου;»

Τι αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας για την συνάντηση που είχε με την Μπέττυ Μπαζιάνα, τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Τάιλερ Μακμπέθ
Αλέξης Τσίπρας / Στέφανος Κασσελάκης / Τάιλερ Μακμπέθ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που από σήμερα (24.11.2025) είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει αναλυτικά την οπτική του και άγνωστα σημεία από την εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις 762 σελίδες του βιβλίου δεν θα μπορούσε να λείπουν και οι αναφορές στον διάδοχό του, Στέφανο Κασσελάκη αλλά και τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε μία συζήτηση ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. Όπως περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας μετά από μία συνάντηση που είχαν οι 4 τους, η σύζυγός του σχολίασε πως ο Στέφανος Κασσελάκης «θα φάει τα μούτρα του».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται αναλυτικά στη συζήτηση γράφοντας πως ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε στην Μπέττυ Μπαζιάνα πως θέλουν να αποκτήσουν παιδί αλλά αγωνιούν για το πως θα το μεγαλώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η συνομιλία έγινε πριν καν ανακοινωθεί επίσημα η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» για Γιάνη Βαρουφάκη, Παναγιώτης Λαφαζάνη, Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Έφη Αχτσιόγλου.

«Τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πως θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

«Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη».

Πολιτική
