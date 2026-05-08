Μαρινάκης για «καρφιά» Γεωργιάδη κατά Δένδια: Δεν υπάρχει θέμα εμμονής – «Να ιδρώνεις τη φανέλα» σημαίνει να βγαίνεις και να απαντάς

Στις αιχμές που άφησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τη δημόσια συζήτηση από σενάρια εσωτερικής σύγκρουσης στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κανένα προσωπικό ζήτημα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Νίκο Δένδια, ενώ έδωσε τη δική του ερμηνεία στη φράση περί «ιδρώματος της φανέλας», η οποία χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα από κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πολύωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (07.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχετική συζήτηση για τις σχέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Νίκου Δένδια επανήλθε στο προσκήνιο μετά την παρέμβαση του υπουργού Υγείας στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, όπου, σε υψηλούς τόνους, φέρεται να σχολίασε ότι «κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν», φωτογραφίζοντας την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος βρίσκονταν στην Πορτογαλία για επίσημη επίσκεψη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε, παράλληλα, το ζήτημα του ποιοι συνάδελφοί του «ιδρώνουν τη φανέλα» στη δημόσια αντιπαράθεση, ενώ φέρεται να πρόσθεσε πως «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα», παραπέμποντας στην παλαιότερη παρουσία του Νίκου Δένδια σε εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Μαρινάκης: «Να βγαίνουμε μπροστά όταν η επικαιρότητα είναι δύσκολη»

«Η φράση του πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητικής φύσεως, είπε το αυτονόητο, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι σε περιόδους έντονης πολιτικής πίεσης τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να δίνουν πιο καθαρές απαντήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ειδικά στην περίοδο μετά την τραγωδία των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης», ενώ σημείωσε πως τότε «κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, δεν παύεις να είσαι πολιτικό στέλεχος», είπε, προσθέτοντας πως το «να ιδρώνεις τη φανέλα» σημαίνει «να μιλάς και για τα υπόλοιπα ζητήματα όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική».

«Απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Δένδια»

Ερωτηθείς ευθέως για τις αιχμές Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο εσωτερικής σύγκρουσης, τονίζοντας ότι «απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει».

Όπως είπε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών που προώθησε την πολιτική Μητσοτάκη», ενώ απέδωσε τη σχετική συζήτηση σε μια ευρύτερη κουβέντα για τη δημόσια παρουσία των κυβερνητικών στελεχών.

«Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ερμηνεύσω τον υπουργό Υγείας», σημείωσε, για να προσθέσει ότι «η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε».

Απαντώντας δε στο ερώτημα αν υπάρχει «εμμονή» του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Νίκο Δένδια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «λεκτική υπερβολή».

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα εμμονής, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση που ενδιαφέρει τον κόσμο, τότε μόνο κακό κάνει αυτό».

«Εκλογές το 2027»

Ο Παύλος Μαρινάκης έκλεισε κάθε συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας τη θέση του πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας. «Εμμένω στα όσα είπε ο πρωθυπουργός. Εκλογές το 2027», δήλωσε, προσθέτοντας πάντως ότι όσο πλησιάζει η χώρα στην τελευταία προεκλογική χρονιά «θα ακούγονται πολλά».

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΝΔ

Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την κάμψη που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία μετά τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η εικόνα της κυβερνητικής παράταξης παραμένει ανταγωνιστική στην εκτίμηση ψήφου.

Όπως ανέφερε, η ΝΔ κινείται «πέριξ του 30%», ποσοστό που – όπως είπε – βρίσκεται κοντά στο σημείο εκκίνησης της προεκλογικής περιόδου του 2023.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικό στόχο την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, υποστηρίζοντας ότι το βασικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης είναι η συνεκτικότητα του πολιτικού της λόγου.

«Το μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα προσωπικά του κ. Μητσοτάκη και συνολικά της παράταξης είναι ότι αυτό το οποίο λέμε έχει αρχή, μέση και τέλος», ανέφερε, αντιπαραβάλλοντας τη στάση της κυβέρνησης με «φωνές, τοξικότητα και αντιρρήσεις για το όχι» από την αντιπολίτευση.