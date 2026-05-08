Μάξιμος Χαρακόπουλος: Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται

Μήνυμα υπέρ του εσωκομματικού διαλόγου, αλλά και της συλλογικής ευθύνης στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, έστειλε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον απόηχο της συνεδρίασης της ΚΟ και των συζητήσεων που προηγήθηκαν για εσωκομματική δυσαρέσκεια.

Μιλώντας την Παρασκευή (08.05.2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «μια μεγάλη πολυσυλλεκτική παράταξη» και πως η δύναμή της βρίσκεται στην «αντοχή της στον διάλογο». Όπως είπε, «είμαστε διαρκώς σε επαφή με τους βουλευτές μας, με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», επιχειρώντας να αποδραματοποιήσει τις εσωτερικές ενστάσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Να μη δαιμονοποιούνται οι διαφορετικές απόψεις»

Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο συχνά χαρακτηρίζονται οι βουλευτές που ασκούν κριτική, σημειώνοντας ότι «εύκολα πολλές φορές χαρακτηρίζουμε κάποιους αντάρτες, διαφωνούντες».

Υπενθύμισε, μάλιστα, τη δική του διαδρομή στην παράταξη, λέγοντας ότι υπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία από τα νεανικά του χρόνια και ότι έχει και ο ίδιος κατά καιρούς ασκήσει κριτική σε αποφάσεις που θεωρούσε λανθασμένες.

«Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι διαφορετικές απόψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρέπει να «αποδραματοποιηθεί» και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο οποίος, όπως είπε, έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες και αποτελεί ένδειξη λειτουργίας «ενός ζωντανού οργανισμού».

Η συνεδρίαση της ΚΟ και το επιτελικό κράτος

Αναφερόμενος στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος σημείωσε ότι 43 βουλευτές έλαβαν τον λόγο, με βασικό αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και με επιμέρους αναφορές σε ζητήματα κυβερνητικής λειτουργίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κριτική που έχει διατυπωθεί για το επιτελικό κράτος και τη συμμετοχή τεχνοκρατών ή εξωκοινοβουλευτικών υπουργών στην κυβέρνηση.

«Όταν μιλούμε για επιτελικό κράτος, τι εννοούμε; Θέτουμε στόχους, βάζουμε χρονοδιαγράμματα και υπάρχει λογοδοσία», είπε, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια βελτίωσης του κράτους είναι διαρκής.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι χρειάζεται «μεγαλύτερη προσοχή στη δοσολογία» των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, αλλά και καλύτερη επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους οποίους χαρακτήρισε «τους καλύτερους αγωγούς μηνυμάτων της κοινωνίας».

«Όλοι πρέπει να ιδρώνουμε τη φανέλα»

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος αναφέρθηκε και στη φράση του πρωθυπουργού ότι «όλοι πρέπει να ιδρώνουμε τη φανέλα», την οποία συνέδεσε με την ανάγκη όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη να υπερασπίζονται συλλογικά τις κυβερνητικές επιλογές.

«Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος. Πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους επιλέγουν χαμηλότερη δημόσια έκθεση στα δύσκολα: «Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται».

Χαρακτήρισε, μάλιστα, εύστοχη τη φράση ότι «όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα», σημειώνοντας ότι στον τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας όλοι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

«Ισχυρή δεξαμενή για τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση»

Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει αλλεπάλληλες κρίσεις, από την πανδημία και τη μεταναστευτική κρίση έως την ενεργειακή αναταραχή και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, επιμένοντας ότι η Ελλάδα παραμένει «νησίδα σταθερότητας».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, λέγοντας ότι στην τελική ευθεία προς τις εκλογές δεν πρέπει να εξετάζονται μόνο η πρόθεση ή η εκτίμηση ψήφου, αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, την τελευταία έρευνα της Opinion, σύμφωνα με την οποία το 50,7% των πολιτών δηλώνει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο τη σταθερότητα. «Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα, να τρέξουμε και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας», επεσήμανε.