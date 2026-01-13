«Καρφί» Αρβανίτη για Φαραντούρη: Οι άνθρωποι δεν φαίνονται στους έρωτες, αλλά στα διαζύγια

Απάντηση στις αιχμές που άφησε εναντίον του ο Νικόλας Φαραντούρης, μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Αρβανίτης. Ο κ. Φαραντούρης είχε κατηγορήσει τον ευρωβουλευτή πως καπηλεύτηκε πολιτικά τις κινητοποιήσεις των συγγενών θυμάτων από την τραγωδία των Τεμπών, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για τη στάση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Οι άνθρωποι είναι οι σχέσεις τους – και δεν φαίνονται στους έρωτες, αλλά στα διαζύγια», σχολίασε με νόημα ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (13.01.2026) στο OPEN, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε, δε, ότι «σωστά και με δικές μας πρωτοβουλίες» αναδείχθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο ζητήματα όπως αυτό των Τεμπών, αλλά και άλλες υποθέσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου ή η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Επεσήμανε ότι «η Κομισιόν έχει τεράστια ευθύνη» για την τραγωδία των Τεμπών, επικαλούμενος τη σύμβαση 717 για την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική γραμμή, ενώ προανήγγειλε ότι θα επιχειρήσει να εντάξει τον όρο «γυναικοκτονία» στην ετήσια έκθεση για το Κράτος Δικαίου, την οποία συντάσσει στο πλαίσιο της Επιτροπής LIBE.

Τι δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης για το κόμμα Καρυστιανού

Όσον αφορά την προοπτική καθόδου της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, ο Κώστας Αρβανίτης κράτησε σαφείς αποστάσεις: «Δεν θέλω να σχολιάσω. Όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Υπήρχαν από την αρχή αντιθέσεις και διαφωνίες στον Σύλλογο με την τακτική της κ. Καρυστιανού, αλλά εγώ δεν είχα εμπλακεί ποτέ – είναι δικό τους θέμα». Δήλωσε τέλος ότι «η κ. Καρυστιανού θα κριθεί για τις πολιτικές της απόψεις όταν ανακοινώσει κόμμα».