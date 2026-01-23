«Καρφί» Κακλαμάνη κατά Κικίλια: «Οι υπουργοί να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοικτές πόρτες»

Την πρωινή δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής προκειμένου η Βουλή να «υιοθετήσει» και να ενισχύσει οικονομικά το ανήλικο παιδί του εκλιπόντος, σχολίασε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε ότι «είναι αυτονόητο ότι η Βουλή θα υιοθετήσει το παιδί του Λιμενικού που έχασε την ζωή του κατά την πρόσφατη κακοκαιρία». Ερωτηθείς, με αφορμή τις δηλώσεις Βασίλη Κικίλια , ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε πως «δεν με ενόχλησε κάτι» και με νόημα πρόσθεσε ότι «οι υπουργοί καλό είναι να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοικτές πόρτες. Πράγματι ο Βασίλης ,με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι αυτό είναι αυτονόητο».

«Από το 2010 με ομόφωνη απόφαση τότε, η Βουλή είχε αποφασίσει για τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος των Ενόπλων Δυνάμεων, να στηρίζει τα παιδιά τους οικονομικά. Το 2011 το μέτρο επεκτάθηκε γενικότερα σε όλους τους ένστολους. Για οικογένειες πεσόντων με ένα παιδί το ποσό είναι 10.000 ευρώ ετησίως, 18.000 ευρώ για δύο, 21.000 ευρώ για 3 και 25.000 ευρώ από τρία και επάνω μέχρι την ενηλικίωση. Τα ποσά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Εφόσον σπουδάζει το παιδί επεκτείνεται το μέτρο έως το 25ο έτος της ηλικίας του και συνολικά το ποσό ετησίως που κοστίζει στον Προϋπολογισμό της Βουλής αυτή η πρωτοβουλία είναι ανέρχεται περί της 700.000 ευρώ» υπενθύμισε ο Νικήτας Κακλαμάνης. σημειώνοντας όμως ότι καλό θα ήταν «όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να λένε για τη Βουλή».

Ο κ. Κακλαμάνης σχετικά με τις διαδικασίες υιοθέτησης των παιδιών πεσόντων εν ώρα καθήκοντας στελεχών των ΕΔ και ΣΑ σημείωσε πως .«Έχουμε απλουστεύσει και την διαδικασία, δεν περνάει πλέον από την Διάσκεψη των Προέδρων, οι υποθέσεις πάνε κατευθείαν στο Γενικό Γραμματέας της Βουλής και υπογράφει».