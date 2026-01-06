Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει»

Το μήνυμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ για τα Θεοφάνεια
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ / REUTERS/Louisa Gouliamaki

Ευχές για ελπίδα και πνευματική περισυλλογή στέλνει, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανείων.

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

 

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

