Λαζαρίδης, Κωνσταντοπούλου και Αυγενάκης στην Επιτροπή Δεοντολογίας για άρση ασυλίας – Οι υποθέσεις που εξετάζονται

«Μποτιλιάρισμα» υποθέσεων αύριο, Τρίτη (15.09.2026), στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία καλείται να γνωμοδοτήσει επί αιτημάτων άρσης βουλευτικής ασυλίας που αφορούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα εξετάσει δύο δικογραφίες που αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και ξεχωριστά αιτήματα άρσης ασυλίας για τους βουλευτές της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

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Οι δύο δικογραφίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου αφορούν, στην πρώτη περίπτωση, έγκληση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, η οποία καταλογίζει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του υλικού στα social media χωρίς τη συναίνεσή της, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος της ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, εγκαλώντας την για συκοφαντική δυσφήμηση, δημόσια και μέσω διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση.

Η συζήτηση των δύο συγκεκριμένων δικογραφιών είχε εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων της Επιτροπής και πριν από τις θερινές διακοπές, ωστόσο είχε αναβληθεί κατόπιν σχετικών αιτημάτων για μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής.

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Παράλληλα, η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει προγραμματίσει να εξετάσει το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, μετά από μήνυση δικηγόρου εις βάρος του για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, με προκληθείσα ζημία που φέρεται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, αναφορικά με πτυχίο από κολέγιο που είχε καταθέσει.

Επίσης, θα εξεταστεί και το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη, μετά από μηνυτήρια αναφορά του προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, εις βάρος του σχετικά με καταγγελία περί κατάθεσης ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες.