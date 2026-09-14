ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη για το επίδομα ανεργίας: «Πήρε τη σκυτάλη από τον Μαρινάκη – Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα της ΝΔ»

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για το επίδομα ανεργίας πυροδότησε η παρέμβαση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ ενός συνολικού «εξορθολογισμού» της επιδοματικής πολιτικής, στηρίζοντας επί της ουσίας την προβληματική που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι πλέον αποκαλύπτεται «η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας».

Ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας τη Δευτέρα (14.09.2026) στο Action24, υποστήριξε ότι όσα ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας πρέπει να ενταχθούν σε μια ευρύτερη συζήτηση για το σύνολο των κοινωνικών παροχών. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, ερμήνευσε την παρέμβαση του πρώην υπουργού ως ένδειξη ότι η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική τοποθέτηση, όπως έχει επιμείνει ο ίδιος.

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Ο Μάκης Βορίδης έσπευσε αρχικά να διευκρινίσει ότι η τοποθέτηση Μαρινάκη δεν αφορούσε τους εποχικά εργαζόμενους. «Είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους», ανέφερε. Ο πρώην υπουργός έθεσε, ωστόσο, ζήτημα συνολικότερης επανεξέτασης της επιδοματικής πολιτικής, συνδέοντας τη συζήτηση και με την εικόνα στην αγορά εργασίας.

Βορίδης: «Πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων»

Ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι χρειάζεται να εξεταστεί συνολικά το ύψος των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και κατά πόσο η σώρευσή τους λειτουργεί ως αντικίνητρο για την επιστροφή στην εργασία.

«Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω», ανέφερε.

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Όπως είπε, το ζήτημα δεν περιορίζεται στο επίδομα ανεργίας, καθώς ένας δικαιούχος μπορεί παράλληλα να λαμβάνει επιδότηση ενοικίου και άλλες κοινωνικές παροχές ή διευκολύνσεις.

«Δεν είναι λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν χίλια ευρώ τον μήνα», σημείωσε.

Ο πρώην υπουργός συνέδεσε ευθέως τη συσσώρευση παροχών με τα κίνητρα για εργασία, λέγοντας: «Σπρώχνω ανθρώπους στο “γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ τον μήνα και να κάθομαι;”. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης».

Κατά τον Μάκη Βορίδη, το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι διαφορετικοί φορείς διαχειρίζονται διαφορετικές παροχές, χωρίς να υπάρχει ενιαία εικόνα για το συνολικό ύψος της κρατικής στήριξης που καταλήγει σε κάθε δικαιούχο.

«Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνει «μια μεγάλη και συνθετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχής που υπάρχει».

ΠΑΣΟΚ: «Ο Βορίδης πήρε τη σκυτάλη από τον Μαρινάκη»

Η τοποθέτηση Βορίδη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να υποστηρίζει ότι η παρέμβαση του πρώην υπουργού ενισχύει την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη ότι η πρόταση Μαρινάκη συζητείται στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

«Ο κ. Βορίδης πήρε τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη, επιβεβαιώνοντας πως η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες συζητείται ευρέως στους κύκλους της κυβέρνησης», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει ιδιαίτερα στη φράση Βορίδη περί «εξορθολογισμού των επιδομάτων», υποστηρίζοντας ότι η αναφορά στο άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών και η σύνδεσή τους με τα κίνητρα για εργασία αποκαλύπτουν ευρύτερη κυβερνητική στόχευση.

«Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της ΝΔ αποκαλύφθηκε»

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προτίθεται, εφόσον επανεκλεγεί, να περιορίσει τη χρονική διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας.

Πρόκειται για ερμηνεία που αποδίδει το ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Βορίδη και Μαρινάκη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ξεκαθαρίσει ότι η δική του πρόταση αποτελεί προσωπική θέση και δεν περιλαμβάνεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ακόμη ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έστελνε μήνυμα στους εργαζομένους «να μην διεκδικούν δικαιώματα και να ανέχονται τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας», καθώς, όπως ανέφερε, σε διαφορετική περίπτωση θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με δραστικά περιορισμένη περίοδο επιδότησης.

«Η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύφθηκε», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η νέα απάντηση Μαρινάκη για τις δηλώσεις του

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται λίγες ώρες μετά την νέα απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «κοπτοραπτική», «διαστρέβλωση» και προβολή της «μισής αλήθειας», επιμένοντας ότι εξέφρασε αποκλειστικά προσωπική άποψη.

«Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό», ανέφερε.

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η πρότασή του δεν αφορά απλή διακοπή της οικονομικής στήριξης προς τους ανέργους, αλλά τη δυνατότητα, μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος, να μετατρέπεται το επίδομα ανεργίας σε επιδότηση εργασίας.

«Είπα, πάντοτε ως προσωπική θέση, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία», εξήγησε.

Απορρίπτοντας την κριτική της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε: «Εγώ μιλούσα για επιδότηση εργασίας και δεν είπα να πετάμε κανέναν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε στρέψει τα πυρά του ειδικά προς το ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι δεν περίμενε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποστηρίξει ότι ένας πολιτικός δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές απόψεις.

«Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε σ’ αυτή τη χώρα. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε διάλογο», είχε σημειώσει.