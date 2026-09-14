Πολιτική

Νίκος Παππάς για Κυριάκο Πιερρακάκη: Παραδέχθηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν το κάνει

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας ότι αφήνει ανεκμετάλλευτα περιθώρια για 13η σύνταξη και μείωση ΦΠΑ
Νίκος Παππάς
Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
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Σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί ο Νίκος Παππάς, με τον γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ να στρέφεται προσωπικά κατά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, αλλά επιλέγει να μην το κάνει.

Ο Νίκος Παππάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να φορολογήσει υπερκέρδη και μερίσματα και συνδέει ευθέως αυτή την επιλογή με την άρνηση για 13η σύνταξη και μείωση του ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ κινείται εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. «Ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το εάν υπάρχουν περιθώρια στην πολιτική επιλογή για το πώς αυτά αξιοποιούνται. «Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι’ αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ», σημειώνει.

Νίκος Παππάς: «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και εφικτή και αναγκαία»

Ο Νίκος Παππάς υπερασπίζεται παράλληλα την οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι οι σχετικές παρεμβάσεις συγκρούονται με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι και εφικτή και αναγκαία», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η απουσία διαθέσιμου χώρου, αλλά τα όρια που επιλέγει πολιτικά να θέσει η κυβέρνηση.

«Τα 2,2 δισ. για το 2026 και το 2027 είναι το πολιτικό ταβάνι της κυβέρνησης», αναφέρει.

Με τη διατύπωση αυτή, ο Νίκος Παππάς επιχειρεί να αμφισβητήσει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εξαντλούν τις δυνατότητες της οικονομίας, αποδίδοντας το εύρος τους σε πολιτική και όχι σε αναγκαστικά δημοσιονομική επιλογή.

Βολές και προς ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα

Η τοποθέτηση του Νίκου Παππά δεν περιορίζεται, πάντως, στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ στρέφει το βλέμμα και προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας σαφή τοποθέτηση τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οφείλουν να πάρουν θέση», αναφέρει.

Και καταλήγει με το πολιτικό μήνυμα που συμπυκνώνει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Υπάρχει άλλη πολιτική μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα».

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