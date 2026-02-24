Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας για Ουκρανία: Η Ελλάδα θα υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Σε δήλωσή του για τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση της χώρας μας υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας
Ζελένσκι και Τασούλας
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Προεδρικό Μέγαρο (Φωτογραφία αρχείου / ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI)

Μήνυμα για την επέτειο τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για μια «δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτηρίζει τη ρωσική επίθεση και εισβολή «απρόκλητη και παράνομη», σημειώνοντας ότι συμπληρώνονται σήμερα τέσσερα χρόνια από την έναρξή της.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή στήριξε τον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ειρήνευσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

