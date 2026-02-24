Κωνσταντίνος Τασούλας για Ουκρανία: Η Ελλάδα θα υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Μήνυμα για την επέτειο τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για μια «δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτηρίζει τη ρωσική επίθεση και εισβολή «απρόκλητη και παράνομη», σημειώνοντας ότι συμπληρώνονται σήμερα τέσσερα χρόνια από την έναρξή της.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή στήριξε τον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ειρήνευσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.