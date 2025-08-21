Συμβαίνει τώρα:
Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Είχε ακόμη πολλά να προσφέρει»

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας
Eurokinissi

«Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια», είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο του Απόστολου Βερσυρόπουλου.

Αποχαιρετιστήρια δήλωση, έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας για τον Απόστολο Βερσυρόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 χρόνων, μετά από ανακοπή καρδιάς που έπαθε σε beach bar στη Χαλκιδική.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπηρέτησε με συνέπεια την χώρα του και είχε να δώσει πολλά σε αυτόν τον τόπο.

Δείτε εδώ ποιοι από την πολιτική σκηνή αποχαιρέτησαν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο.

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του», έγραψε αρχικά ο ΠτΔ.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια», συνέχισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

