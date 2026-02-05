Κωνσταντίνος Τασούλας: Η εθνική πόλο γυναικών μάς γέμισε χαρά και υπερηφάνεια

Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών στέφθηκε χάλκινη στο πρωτάθλημα Ευρώπης της Πορτογαλίας. Τα συγχαρητήριά του για την επιτυχία της ελληνικής υδατοσφαίρισης εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Μας γέμισαν χαρά και περηφάνια!», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας για την κατάκτηση από την εθνική ομάδα πόλο γυναικών του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία.

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών σημείωσε άλλη μια σπουδαία νίκη! Για τρίτη διαδοχική διοργάνωση εξασφάλισε μια θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αποδεικνύοντας την κυριαρχία της χώρας στο άθλημα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες και στον προπονητή τους. Μας γέμισαν χαρά και περηφάνια!».