Κωνσταντίνος Τασούλας: «Βαθιά θλίψη» για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σε δήλωσή του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε ότι «η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει», υπογραμμίζοντας τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζοντας την ελπίδα να ξεπεράσουν το συντομότερο δυνατό την περιπέτειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πολύνεκρο δυστύχημα-σοκ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026) στη Ρουμανία και κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όλοι είναι Έλληνες, νεαροί σε ηλικία, που ταξίδευαν από την Κατερίνη στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026).

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα για το πολύνεκρο τροχαίο

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».