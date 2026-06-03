Νέο «καρφί» Διαμαντοπούλου για τα περί συνεργασιών του Δούκα: Δεν βοηθάει το ΠΑΣΟΚ η συζήτηση για τον Τσίπρα

Εσωκομματικούς κραδασμούς προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η συζήτηση για πιθανή συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), μετά τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, με την υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου να παρεμβαίνει σε υψηλούς τόνους και να στέλνει μήνυμα πολιτικής αυτονομίας.

Η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) «δεν βοηθά» το κόμμα, επιμένοντας πως η Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να προτάξει τα δικά της πλεονεκτήματα και όχι να εμφανίζεται ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων. Μιλώντας στο Open, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού απέφυγε να κατονομάσει ευθέως τον Χάρη Δούκα, ωστόσο οι αιχμές της ήταν ευανάγνωστες. «Να επικεντρωθούμε στα πλεονεκτήματά μας», είπε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη κόμμα Τσίπρα, αλλά «Τσίπρας και φίλοι». «Είναι ένα πρόσωπο και οι φίλοι του», πρόσθεσε, επιχειρώντας να αποδομήσει τη συζήτηση περί νέου πόλου στην Κεντροαριστερά.

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«Δεν παρακαλάμε κανέναν»

Η Άννα Διαμαντοπούλου επανέλαβε τη γραμμή της αυτονομίας, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα στον χώρο που διαθέτει δομή, στελέχη σε όλη τη χώρα, κοινωνικές αναφορές και προγραμματική επάρκεια. «Υπάρχει ένα μόνο κόμμα το οποίο έχει δομή», ανέφερε, βάζοντας σαφές όριο στη συζήτηση περί συμπλεύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ανάρτησή της με τίτλο «Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το», η οποία ερμηνεύθηκε ως ευθεία απάντηση στην εσωκομματική συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις Δούκα. «Προφανώς δεν παρακαλάμε κανέναν», είπε, προσθέτοντας με νόημα ότι αυτό ισχύει «ιδιαίτερα όταν κάποιος μας απορρίπτει και μας προσβάλλει».

Η πρώην υπουργός μίλησε και για «προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ», κάνοντας λόγο για κινήσεις που δείχνουν, όπως είπε, ότι «δεν υπάρχει ηθική».

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«Απέναντί μας είναι ο λαϊκισμός»

Η Άννα Διαμαντοπούλου επιχείρησε να επαναφέρει το κόμμα στη βασική πολιτική του στόχευση, δηλαδή την ανάδειξή του σε «άλλο πόλο» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. «Έχουμε συγκεκριμένη γραμμή αυτονομίας και διεύρυνσης», είπε, υπογραμμίζοντας ότι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται «ο λαϊκισμός σε όλες τις μορφές του», «το ψέμα» και «η πολιτική χωρίς ευθύνη».

Παράλληλα, επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός πολιτικός, ηθικός και προγραμματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι η Ν.Δ. «έχασε σχεδόν ένα κόμμα», καθώς, όπως είπε, από τις εκλογές έχει χάσει 11 μονάδες, παρά την επικοινωνιακή της υπεροπλία και τα χρήματα που έχει διαθέσει.

Τι είπε για δημοσκοπήσεις και Σακελλαρίδη

Για τις δημοσκοπικές επιδόσεις των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, συνέστησε αναμονή. «Όταν παρουσιάζονται κόμματα σηκώνεται σκόνη», είπε, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν πολιτικά εγχειρήματα όπως η ΔΗΜΑΡ και η Πολιτική Άνοιξη εμφανίστηκαν με υψηλές προσδοκίες, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άννα Διαμαντοπούλου έκανε ειδική αναφορά στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, λέγοντας ότι, παρά την πολιτική τους διαφωνία, επέδειξε ήθος όταν αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ παραδίδοντας την έδρα του. Η αναφορά αυτή δεν ήταν τυχαία. Σε μια περίοδο έντονων μετακινήσεων και νέων σχηματισμών, λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι οι πολιτικές επιλογές κρίνονται όχι μόνο από τη σκοπιμότητα, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται.