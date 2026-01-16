Πολιτική

Κώστας Ανεστίδης: Το Μαξίμου «έκοψε» τον αγροτοσυνδικαλιστή από τη συνάντηση της Δευτέρας – «Θα πάω για να εκπροσωπήσω τους αγρότες» επιμένει

Όπως γράφει και στην στήλη της η Χριστίνα Κοραή, Μαρούδας, Τζέλλας και Αλειφτήρας του ζητούν να διευκολύνει την επιτροπή και να φύγει μόνος του, ενώ πιέσεις του ασκούν και άλλοι αγρότες μετά τα χυδαία σχόλια για τον πρωθυπουργό
Ο Κώστας Ανεστίδης
Ο Κώστας Ανεστίδης / Eurokinissi

Τελικά «κόπηκε» από το Μέγαρο Μαξίμου ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, μετά τα χυδαία σχόλια που έκανε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Όπως γράφει και στην στήλη της η Χριστίνα Κοραή, οι χυδαίες αναφορές του αγροτοσυνδικαλιστή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκάλεσαν μεγάλη ενόχληση στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Προκειμένου να μην τιναχτεί στον αέρα η συνάντηση των αγροτοσυνδικαλιστών των μπλόκων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας και Σωκράτης Αλειφτήρας του ζητούν να διευκολύνει την επιτροπή και να φύγει μόνος του, ενώ πιέσεις του ασκούν και άλλοι αγρότες. 

Ο Κώστας Ανεστίδης μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (16.1.25) επέμεινε ότι θέλει να εκπροσωπήσει τους αγρότες στο Μαξίμου στη συνάντηση των λεγόμενων «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό.

 

«Όσα ειπώθηκαν, ειπώθηκαν σε συνομιλία μου off the record με τους δημοσιογράφους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ανοιχτή κάποια γραμμή, το διέρρευσαν κάτω στην Αθήνα και το έβγαλαν στη φόρα όπως το έβγαλαν», είπε αρχικά.

«Εγώ είμαι χαρακτήρας που ό,τι αισθάνομαι το λέω, ζήτησα συγγνώμη και το αισθάνομαι και το λέω το συγγνώμη. Ήταν εκ παραδρομής, ήταν φιλική συζήτηση. Εξέφρασα ότι λέει ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες, εγώ το είπα μπροστά από τις πόρτες, αυτή είναι η αλήθεια», υποστήριξε.

«Θέλω να πάω στο Μαξίμου για να εκπροσωπήσω τους αγρότες», επέμεινε.

Παύλος Μαρινάκης: «Το βίντεο ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας»

«Πολύ πριν το βίντεο η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open.

Όπως είπε, ο Κώστας Ανεστίδης ήταν μέλος της ΝΔ αλλά είχε διαγραφεί από το 2019.

