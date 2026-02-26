Πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης σε Χάρη Δούκα: «Έλεος πια με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επιστρέψτε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημάρχου Αθηναίων»

Ο επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά υποστηρίζει ότι το παρατηρητήριο καθημερινότητας καταγράφει καθημερινά αυτά που η δημοτική αρχή αρνείται να ακούσει
Κώστας Μπακογιάννης
Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης (Φωτογραφία αρχείου / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

«Σας μεταφέρουμε τη φωνή των Αθηναίων με την ελπίδα ότι θα ακούσετε. Έλεος πια με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε πως μονοπωλεί τον χρόνο σας, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημάρχου Αθηναίων», τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά, Κώστας Μπακογιάννης, απευθυνόμενος στον Χάρη Δούκα.

«Οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι μας λένε πως οι πόρτες είναι κλειστές, πως τα τηλέφωνα δεν απαντάνε και τα προβλήματα δεν φτάνουν σε αυτούς που πρέπει να τα λύσουν» πρόσθεσε ο Κώστας Μπακογιάννης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Η παράταξη Αθήνα Ψηλά με το παρατηρητήριο καθημερινότητας καταγράφει καθημερινά αυτά που η δημοτική αρχή αρνείται να ακούσει: Μεταξύ άλλων, σοβαρά θέματα καθαριότητας σε Κάτω Πατήσια και Γκύζη, επικίνδυνες φθορές στα πεζοδρόμια σε Νέο Κόσμο και Κυψέλη, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χωρίς κανόνες στο Παγκράτι, συνεχιζόμενα προβλήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία υποτίθεται ότι ρυθμίζονται από τον περσινό Απρίλη, εκτεταμένη παράνομη στάθμευση στο κέντρο, χάος με τις ανεξέλεγκτες εργολαβίες σε όλη την Αθήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
161
108
105
95
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Επιστολή προς την Bundestag για τη διατήρηση της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle
Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας, ο Κύπριος βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης και ο Marian Wendt, επικεφαλής του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και Κύπρο
Το λογότυπο της Deutsche Welle έξω από τα κεντρικά γραφεία της στο Βερολίνο
Εξώδικο του Γρηγόρη Δημητριάδη στον Αλέξη Τσίπρα για την ανάρτησή του, μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
«Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους. Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω» γράφει μεταξύ άλλων σε νεότερη ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας 9
Παύλος Μαρινάκης για υποκλοπές: Ο Τσίπρας αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός θέλει να το γυρίσει σε εισαγγελέας, η απόφαση αφορά ιδιώτες
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα επισκεφθεί την Ελλάδα, προκειμένου να ανανεωθεί η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια
Παύλος Μαρινάκης 7
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα γενέθλιά του
Ο πρόεδρος της Τουρκίας δέχθηκε ευχές από τον Έλληνα πρωθυπουργό, με τους δύο ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το κλίμα διαλόγου και ανταλλάσσουν απόψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Ερντογάν και Μητσοτάκης 14
Λευτέρης Αυγενάκης για την Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το τελικό πόρισμα εξεδόθη, οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στη Δημοκρατία
Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάνει λόγο για «εκτενή και απαιτητική» διαδικασία πέντε μηνών, σημειώνοντας ότι εξετάστηκε και η περίοδος της θητείας του
Λευτέρης Αυγενάκης
Τσούτσιας: Ο Μητσοτάκης επιλέγει να μην ακούει Σαμαρά και Καραμανλή – Καλώς ήρθε στον δρόμο της λογικής, τώρα είναι drill baby drill
Ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού κάνει λόγο για «αμηχανία» του Μαξίμου και επιμένει ότι διατυπώσεις της σύμβασης με την Chevron «υιοθετούν το τουρκικό αφήγημα», επισημαίνοντας την ανάγκη επανεξέτασης των όρων πριν την κύρωσή της
Μητσοτάκης, Σαμαράς και Καραμανλής
Νίκος Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της δικαιοσύνης – Προ ημερησίας και εξεταστική ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Predator
Νίκος Ανδρουλάκης 108
Newsit logo
Newsit logo